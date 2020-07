Belg spaart lustig voort: voor het eerst meer geld op zichtrekeningen dan op spaarboekjes HAA

03 juli 2020

17u11

Bron: Belga, De Standaard 3 Geld Een nieuwe maand, een nieuw record aan spaargeld, zo leren de nieuwste cijfers van de Nationale Bank. In mei stond er 289,46 miljard euro geparkeerd op de gereglementeerde spaarboekjes. Dat is ruim 4 miljard euro meer dan de maand voordien. Er staat nu ook meer geld op de zichtrekeningen dan op de spaarboekjes.

De stijgende trend blijft duidelijk. Op een daling in maart na, wordt maand na maand het record gesloopt. In april ging het nog om 285,21 miljard euro die Belgen op de gereglementeerde spaarboekjes hadden geparkeerd. Voor januari staat 283,09 miljard euro in de tabellen. Ook in coronatijden spaart de Belg dus voort, ondanks de aanhoudende historisch lage rente waardoor er amper opbrengst is.

De nieuwste cijfers bevestigen ook dat er voor het eerst meer geld op de zichtrekeningen staat dan op de spaarrekeningen, zoals De Standaard eerder vandaag al bekend maakte. Dat was de eerste maal het geval in april en is ook zo in mei. In april stond er volgens de nieuwe gegevens immers 288,41 miljard euro op de zichtrekeningen, in mei 292,56 miljard euro. Ook de maanden daarvoor, zat het geld op de zichtrekeningen in stijgende lijn. De lockdown zit daar voor iets tussen: er waren toen immers minder mogelijkheden om geld uit te geven.

