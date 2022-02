Belg kiest minder voor lening op afbetaling in 2021

Een consumentenkrediet is een lening om een uitgave te financieren waarvoor men niet over voldoende eigen middelen beschikt, zoals de aankoop van een wagen of koelkast, maar ook voor een renovatie, een feest of zelfs een reis. Het gaat om relatief kleine bedragen, die op vaste tijdstippen -doorgaans maandelijks- worden terugbetaald.

Auto

Volgens Febelfin is het aantal kredieten voor de aankoop van een nieuwe wagen in 2021 met 17 procent gedaald tegenover 2020, tot 123.000. Tegenover 2019 is er zelfs een daling met 36 procent. Er was het effect van de leveringsproblemen met nieuwe voertuigen, maar ook van gewijzigde consumptiegewoonten. Een auto wordt minder frequent gebruikt door het telewerk en veel Belgen aarzelen over welk type auto ze zouden kopen (verbrandingsmotor, hybride of elektrisch) en stellen de aankoop liever uit. Kredieten voor de aankoop van een tweedehandsvoertuig stegen licht (+7 procent tot 112.000) tegenover 2020.