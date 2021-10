Belg heeft nog te veel vakantiedagen staan: wat gebeurt er met niet-opgenomen verlof?

JobatDe zomervakantie van 2021 behoort al enkele weken tot het verleden, maar de Belg heeft nog steeds een flinke portie minder vakantie opgenomen dan in een ‘normaal’ jaar. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener Acerta op basis van gegevens onder 260.000 werknemers. “Wettelijk verlof overdragen naar volgend kalenderjaar is illegaal”, waarschuwt Marijke Beelen van Acerta in een gesprek met Jobat.be . De experte vakantie vertelt wat je wel en niet mag en/of moet doen met je wettelijk verlof.

Belgische werknemers hebben, als gevolg van de coronacrisis, in de eerste helft van dit jaar een pak vakantiedagen opgepot. Tussen januari en augustus ging 6,1 procent van de werkbare uren naar vakantie, in dezelfde periode van 2019 was dat 6,6 procent. Dat is een daling van 7 procent. Zelfs na coronazomer 2020 was er na de maand augustus met 6,4 procent van de werkbare dagen meer vakantie opgenomen dan dit jaar. “Vóór corona was de realiteit in bedrijven vaak: werknemers komen zelf zo vroeg mogelijk met hun vakantieplanning op de proppen. Want ‘first come, first served’. Sinds 2020 hebben veel werknemers dagen opgespaard met het idee dat ze later op het jaar vrijer zullen kunnen reizen”, weet Marijke Beelen.

Tip: Kijk zeker na of je recht hebt op aanvullende jongerenvakantie of seniorvakantie.

Moeilijke puzzel

“Nu de zomervakantie voorbij is, wordt de periode waarin werknemers vakantie kunnen en willen opnemen almaar korter”, zegt Beelen. “Voor bedrijven wordt het een moeilijke puzzel om een overlap tussen vakantieplannen dit najaar te vermijden én zo een goede continuïteit in de onderneming te garanderen. Op 31 december 2021 moéten werknemers al hun wettelijke vakantie van 2021 opgenomen hebben. Het is een verplichting voor de werkgever om het werk zo te organiseren dat een werknemer zijn of haar verlof kan opnemen. De wet stelt dat zowel het moment waarop vakantie genomen wordt als de duur ervan, moeten afgesproken worden tussen werkgever en werknemer. Daarom raden we werknemers en werkgevers aan om zoveel mogelijk samen een verlofplan op te maken voor de rest van het jaar om niet in de problemen te komen.”

Overdragen mag niet

In de praktijk zien hr-dienstverleners zoals Acerta regelmatig hoe bedrijven een loopje nemen met de wetgeving en verlofdagen overdragen naar het volgende kalenderjaar, of de resterende dagen uitbetalen. “Verlofdagen overdragen is eenvoudigweg illegaal en dan kom je al snel op de radar van inspectiediensten. Zoiets wil je toch vermijden”, stelt Beelen. “Als de opname van verlofdagen niet gebeurt, volgt er vaak een discussie: wie is daar nu verantwoordelijk voor? Is het de werkgever, dan kan die ervoor kiezen ze uit te betalen, maar dan gaat de overheid met een flink deel van het geld lopen. Een reden als ‘het was te druk’ zal nooit worden aanvaard mocht een eventuele discussie voor de rechtbank belanden. Is de werknemer verantwoordelijk, dan kan de werkgever die dagen nog uitbetalen, maar ook gewoon cru stellen: beste werknemer, je bent ze kwijt. Dat kan verhitte discussies en een onaangename werksfeer veroorzaken en daar is niemand bij gebaat. Werkgevers en werknemers kunnen dat vermijden door in de drie maanden die dit jaar nog telt goede afspraken te maken over de jaarlijkse vakantie”, besluit Beelen.

