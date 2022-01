Belg gaat massaal voor telecompakket: hoe voordelig is dat?

De opmars van de telecombundels gaat onverminderd verder. Operatoren bieden steeds vaker 4-playbundels aan: vaste telefonie, internet, digitale tv en mobiele telefonie in één abonnement. Volgens telecomwaakhond BIPT is het de populairste telecombundel geworden, vóór de klassieke 3-playbundel met vaste telefonie, internet en televisie. En dat heeft een opvallend gevolg. Het combineren van de vier diensten verhoogt namelijk de loyaliteit van de klant. “De bundel met vier diensten heeft effectief het laagste klantenverloop”, zegt Jimmy Smedts van BIPT. Amper 3% van de klanten met een 4-playbundel verandert van operator, waar dat bij 3-playbundels (10%) en 2-play (17%) een stuk hoger ligt.

Verloop afremmen

Operatoren zijn dus steeds meer geneigd om een 4-in-1-pakket te verkopen. Net daar schuilt volgens de telecomregulator een mogelijk gevaar. “De groei van 4-play kan het klantverloop op de elektronische communicatie- en televisiemarkt afremmen”, zegt Smedts. Het belang van de easy switch, de procedure om gemakkelijk van operator te veranderen, neemt daarom toe. Lees hier hoe je zonder zorgen van telecomoperator verandert.

Het bundelen van je telecomdiensten bij één operator heeft natuurlijk voordelen. Zo is het als klant praktisch eenvoudiger om alle diensten in één abonnement te hebben. Zeker als je het abonnement deelt met één of meer gezinsleden. Vaak krijg je namelijk korting als je een extra mobiel nummer toevoegt aan je factuur. Het nadeel is dan weer dat je te weinig vergelijkt met andere formules.

Maar hét grootste voordeel is natuurlijk voor de operatoren. Gezinnen die meer diensten afnemen, brengen meer geld op. Consumentenorganisatie Test Aankoop waarschuwt er al langer voor dat je als consument best goed afweegt welk abonnement het best bij je past. Zeker omdat de concurrentie op de telecommarkt in Vlaanderen en bij uitbreiding België laag is. En weinig concurrentie zorgt voor potentieel duurdere prijzen. Al kunnen bundels ook net zorgen voor méér onderlinge concurrentie en dus scherpere prijzen.

Bundels zelf invullen

De bekendste voorbeelden van telecombundels zijn Flex van Proximus en One van Telenet. Beide bundels kan je zelf invullen. Voor een standaardsituatie met een gezin met één kind, waarbij je kiest voor een all-in bundel met drie mobiele abonnementen en alles onbeperkt, lopen de prijzen van Proximus (137 euro) en Telenet (124 euro) uiteen. Net zoals de gelijkaardige bundel Love van Orange (149 euro). Belangrijk: bij dit voorbeeld zijn er nog steeds verschillen, zoals de internetsnelheid. Je kan de bundels zowel goedkoper maken, door bijvoorbeeld kleinere gsm-abonnementen te kiezen, of net duurder, door extra pakketten toe te voegen.

Vergelijken

Vergelijken is dus de boodschap. Wie bijvoorbeeld steevast belt via WhatsApp of wifi, heeft wellicht minder nood aan een (extra) mobiel abonnement in zijn telecombundel. Bij gezinnen met kinderen kan dat dan weer net wel noodzakelijk zijn. Het voordeel van 4-in-1-pakketten is dat je ze deels zelf kan invullen. Maar ook hier is vergelijken belangrijk.

Pas als je je eigen verbruik en noden in kaart brengt, is het echt mogelijk om te zeggen of je voordeliger bent met een bundelabonnement of afzonderlijke diensten bij verschillende operators. Simpel gezegd: er is geen eenduidig antwoord op de vraag ‘is het voordeliger om een telecombundel te nemen?’ Vergelijk hier de huidige telecomtarieven en kijk welk abonnement voor jou het meest voordelig is.

