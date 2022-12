Belfius trekt als eerste grootbank spaarrente op naar 0,50%

Spaargids.be Een sterke dollar versus een zwakke euro: hoe haal je hieruit spaarvoor­deel?

Een termijnrekening is één van de populairste alternatieven voor het klassieke spaarboekje. Het grote verschil tussen beide producten is dat een termijnrekening een vooraf vastgelegde looptijd heeft met een afgesproken rentevoet. Hoe interessant is een termijnrekening op dit moment? En ga je dan best voor een termijnrekening in euro of kijk je naar andere deviezen? Spaargids.be zocht het uit.

