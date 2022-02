Belfius over 11.11.11-onderzoek naar investeringen Israëlische nederzettingen: “Investeringen en financieringen voldoen aan VN-normen”

Voor Belfius en haar vermogensbeheerder Candriam is het respect voor mensenrechten van het grootste belang en maakt het een belangrijk deel uit van de analyse van de bedrijven waarin ze investeren. Dat zegt de bank in een reactie op een onderzoek van 11.11.11 en FairFin waaruit blijkt dat ze investeert in bedrijven die actief zijn in Israëlische nederzettingen die illegaal gevestigd zijn in de bezette Palestijnse gebieden.

Belfius zou voor 380 miljoen dollar via Candriam geïnvesteerd hebben in bedrijven die gelinkt kunnen worden aan mensenrechtenschendingen in bezet Palestijns gebied, stellen 11.11.11 en FairFin.

De overheidsbank benadrukt in een reactie dat al haar "investeringen en financieringen voldoen aan onder meer de investeringsnormen vervat in de Global Compact van de Verenigde Naties, inclusief strikte principes over mensenrechten".

"Candriam past systematisch een uitgebreide screening toe die verschillende duurzaamheidscriteria (waaronder mensenrechten) evalueert bij elk van de bedrijven waarin ze investeren. Bedrijven worden op basis van deze screening ingedeeld in bepaalde categorieën. Bedrijven die slecht scoren, worden uitgesloten van het investeringsuniversum", klinkt het nog.

In het rapport van 11.11.11 en Fairfin worden achttien bedrijven geciteerd waarin Candriam posities aanhoudt in fondsen die door Belfius worden gedistribueerd. Belfius benadrukt dat die posities die vermeld worden in de studie niet correct en ongenuanceerd zijn. "We betreuren dan ook dat de analyse niet in overleg gebeurd is", aldus de bank.

Via dochtervennootschap Belfius Investment Partners, die het management doet van de fondsen die Belfius distribueert, voert Belfius een tweede controle uit op vlak van de ESG-criteria (Environment/milieu, Social/maatschappij en Governance/bestuur). Dat is ook gebeurd met de geselecteerde bedrijven, luidt het.

"We zijn ons ten zeerste bewust van de controverses gelinkt aan de situatie in de Palestijnse gebieden, die één van de zaken is die Candriam bespreekt met de bedrijven die worden geciteerd in het FairFin-rapport. De geciteerde bedrijven maken trouwens onderdeel uit van een gedetailleerde analyse van de gespecialiseerde ESG-teams van Candriam", besluit de bank.