Belfius lanceert computergestuurd beleggingsadvies op maat

28 maart 2018

15u51

Bron: Belga 1 Geld Belfius gaat voortaan 24 uur op 24 gepersonaliseerd beleggingsadvies aanbieden via smartphone, tablet of pc, waarbij algoritmes producten op maat adviseren. Met de "omnikanaal"-aanpak hoopt Belfius klanten te bedienen die nog niet beleggen omdat ze geen tijd hebben om naar een bankkantoor te gaan.

Met gepersonaliseerd digitaal advies wil Belfius beleggingsadvies "democratiseren", zegt chief digital officer van Belfius Geert Van Mol. "Waarom ligt er zoveel spaargeld te slapen, ook al vermindert de koopkracht ervan? Wij stellen vast dat veel klanten geen tijd hebben om naar een kantoor te gaan. Bovendien wil 80 procent van de klanten persoonlijk en proactief advies."

Belfius zal de klant eerst een uitgebreid profiel laten maken over onder meer zijn reserves, zijn gewenste strategie en doelen. Dat is wettelijk verplicht en de bank zegt dat het hele proces bij beurswaakhond FSMA is afgetoetst. In functie van het profiel zal Belfius de klant vervolgens automatisch en op basis van algoritmes drie beleggingsvoorstellen doen. Die selectie gebeurt uit een gamma van een 200-tal producten. "Wij zijn de eerste bank die echt persoonlijk advies geeft", zegt Van Mol.

Adviseurs

Het digitale advies kan wel nog altijd aangevuld worden met persoonlijke contact met een adviseur, benadrukt Belfius. Die adviseurs staan ter beschikking via chat, video of telefoon, of gewoon in een kantoor. De contactcenters zijn open van 8 tot 22 uur van maandag tot vrijdag en van 9 tot 17 uur op zaterdag. In de digitale toepassing zit een link om snel contact te leggen met de adviseurs.

