Belfius boekt recordwinst van bijna 1 miljard euro: ook recorddividend voor de Belgische staat

Onze fiscaal expert fileert plan Van Peteghem:“Na de energiecri­sis was dit hèt moment om grondig te hervormen”

Vandaag werden de langverwachte fiscale hervormingsplannen van minister van Financiën Van Peteghem (CD&V) op de politieke agenda geplaatst. Dit plan moet een van de hoofdprijzen worden van de Vivaldi-regering in het laatste werkingsjaar van de regering. Is dit nu de grote fiscale hervorming die bij het begin van de legislatuur werd vooropgesteld? Neen, jammer genoeg niet, maar dat kunnen we bezwaarlijk in de schoenen van Minister van Peteghem gaan schuiven, zegt fiscaal expert Michel Maus.