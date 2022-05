Beleggingsfondsen vs. individuele aandelen: zo maak je de juiste keuze

Spaargids.beRaak je er maar niet uit wat voor jou de beste oplossing biedt: beleggen in fondsen of in individuele aandelen? Beide beleggingsvormen bieden elk hun voordelen. Spaargids.be zet ze graag even voor je op een rij.

Staan we stil bij beleggen in fondsen, dan zien we meteen heel wat voordelen, zeker als je spaarplan zorgvuldig is uitgestippeld. Om te beginnen zijn aandelen in fondsen liquide, je kan ze om het even wanneer weer verkopen. Een tweede niet onbelangrijk gegeven: in vergelijking met individuele aandelen ligt het risico lager. Door hun brede spreiding laten fondsen je toe om het risico beter te beheersen. Een andere troef is dat je met een kleine inleg al kan beleggen in wereldwijde, breed gespreide beleggingsfondsen. Dat laat je toe om op lange termijn vermogen op te bouwen.

Beleggen in fondsen vraagt ook minder voorkennis. Je hoeft niet zelf de financiële markten van nabij te volgen. Een ervaren fondsbeheerder doet dat werk voor jou. Beleggingsfondsen bieden verder de mogelijkheid om aandelen en obligaties te combineren in gemengde fondsen. Niet onbelangrijk: op langere termijn behaal je wellicht een stuk meer rendement dan bij traditionele producten als spaarrekeningen en termijndeposito’s. Al zijn er uiteraard geen garanties.

Klassieke aandelen

Niet alleen beleggingsfondsen bieden voordelen, ook klassieke aandelen doen dat. Allereerst vallen de kosten globaal iets lager uit dan het geval is voor actief beheerde beleggingsfondsen bij een bank. Een tweede voordeel is de flexibiliteit: dat is soms ook een reden waarom beleggers de voorkeur geven aan individuele aandelen. Je bepaalt dan immers zelf in welke activa je belegt en hoe lang je die wenst aan te houden. Vind je de tijd rijp om een bepaald effect te kopen of te verkopen, dan doe je dat naar believen. Hou er wel rekening mee dat elke transactie gepaard gaat met kosten.

De flexibiliteit vertaalt zich ook in de mogelijkheid om kleine aandelen te kopen. En dat stelt je in staat om er snel bij te zijn als er zich een buitenkans aandient, bijvoorbeeld bij een lage notering. Doorgaans is beleggen in individuele aandelen ook een manier om de inflatie voor te blijven. Volgens het Nederlandse Beleggingsinstituut hebben aandelen historisch gezien een rendement van gemiddeld 10 procent op jaarbasis. Beleggers die zich tegen de hoge inflatie willen wapenen, focussen in een gediversifieerde portefeuille het best op aandelen, lieten verschillende vermogensbanken optekenen in De Tijd.

Speel met tijd

Belangrijk is dat je als belegger in aandelen een langere tijdshorizon aanhoudt. Zo kan je aandelen kopen en vasthouden, ook wanneer de waarde tijdelijk daalt. Wie meer ervaring heeft met aandelen, kan zowel op korte als lange termijn actie ondernemen. Als daghandelaar profiteer je dan van kortetermijntrends. En als buy-and-holdbelegger, die beleggingen koopt om die zo lang mogelijk vast te houden, verwacht je dat de aandelenkoers van een bedrijf in de loop van de tijd groeit.

