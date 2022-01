Beleggingsfondsen blijven groeien: deze zijn het meest populair

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) publiceert vier maal per jaar een overzicht van de Belgische beleggingsfondsen. In het derde kwartaal van 2021 bereikte het totale nettoactief van die Belgische beleggingsfondsen een recordbedrag van 199 miljard euro, goed voor een stijging van bijna 27%. Die toename valt toe te schrijven aan de combinatie van het positieve rendement van de onderliggende aandelen en obligaties en een groter aantal nieuwe inschrijvingen (+17 miljard euro).

Gemengde fondsen en pensioenspaarfondsen

Wanneer we verder inzoomen op het type beleggingsfondsen, dan kennen de gemengde fondsen en pensioenspaarfondsen veel bijval. De netto-inschrijvingen bedroegen respectievelijk 6,16 miljard euro en 394 miljoen euro. Met een gemengd fonds spreid je je beleggingen zowel over activaklassen (bijvoorbeeld aandelen en obligaties) als over sectoren en geografische regio’s. Op die manier kan de belegger de risico’s doorgaans beter spreiden. Een pensioenspaarfonds is een vorm van fiscaal voordelig pensioensparen waarbij je je geld investeert in onder meer in aandelen en obligaties. De evolutie van de waarde van die beleggingen bepaalt hoeveel je pensioenspaarfonds uiteindelijk opbrengt. Daarnaast lieten ook aandelenfondsen mooie groeicijfers optekenen.