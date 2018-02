Beleggersbibbers drukken bitcoin EB ADN

05 februari 2018

16u01

Bron: ANP 0 Geld De bitcoin is opnieuw stevig in waarde gezakt. Afgelopen weekend krabbelde de cryptomunt weer wat op na verliezen van de voorgaande week, maar wereldwijde vrees op de aandelenmarkten lijkt nu ook overgeslagen naar de digitale munt. Vanavond zakte de munt op sommige beurzen zelfs tot onder de 7.000 dollar.

De nieuwste klap voor beleggers in cryptovaluta kwam van verschillende creditcardmaatschappijen. In onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is de aanschaf van bitcoin via steeds meer creditcards niet mogelijk. Uitgevers van de kaarten, waaronder JPMorgan Chase, Bank of America en het Britse Lloyds zijn bang dat kopers van de cryptomunten zichzelf in de schulden steken en uiteindelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Verder zijn beleggers flink afgeschrikt door strengere regels, een mogelijk verbod op de handel in cryptovaluta's en aankondigingen om advertenties voor producten en diensten rondom deze munten in de ban te doen. Ook de grote kraak bij de Japanse beurs Coincheck waarbij voor honderden miljoenen dollars aan munten verdween en geruchten over koersmanipulatie hebben voor veel onrust gezorgd.

De bitcoin daalt al weken sinds de piek in december van 20.000 dollar. Vrijdag zakte de munt volgens Coinmarketcap, dat zich baseert op de koersen van honderden bitcoinbeurzen, weer even onder de 8.000 dollar. In het weekend hertelde de munt tot rond de 9.300 dollar.

Door de flinke koersval van de bitcoin vorige maand is voor ruim 46 miljard dollar (zo'n 37 miljard euro) aan marktwaarde in rook opgegaan. Het gaat om het grootste maandverlies, uitgedrukt in dollars, in de nog relatief korte geschiedenis van cryptovaluta's.