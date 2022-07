Beleggersbarometer: hoe kijken beleggers naar de toekomst van de Belgische economie?

UPDATE Kernkabi­net uiteen zonder akkoord over pensioen­her­vor­ming: “PS verder geïsoleerd”

Het federale kernkabinet is er dinsdagavond niet in geslaagd een akkoord te vinden over de pensioenhervorming. Dat heeft Belga in regeringskringen vernomen. De voorwaarden voor de toegang tot het minimumpensioen blijven het grote knelpunt.

6:14