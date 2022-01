“Beleggers switchen maar beter van groei naar waarde”: zo haal je nog een mooi rendement in onzekere tijden

Recordcij­fers voor ‘Winwinle­ning’ in 2021, maar ‘Vrienden­aan­deel’ lost verwachtin­gen nog niet in

Er zijn vorig jaar in Vlaanderen in totaal 8.665 zogenaamde ‘Winwinleningen’ afgesloten voor een bedrag van 152 miljoen euro. Het aantal leningen is op een jaar tijd meer dan verdubbeld en het bedrag is met de helft gestegen. Dat blijkt uit gegevens die minister van Economie Hilde Crevits woensdag in het Vlaams Parlement deelde. Volgens de CD&V-minister zijn er voor het eerst ook 239 Vlamingen aandeelhouder geworden bij een bevriende ondernemer via het Vriendenaandeel.

12 januari