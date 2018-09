Belegger ging 'all-in' op bitcoin en zag droom in vervulling gaan. Maar dat bleef niet duren HR

11 september 2018

17u22

Bron: CNN 0 Geld Sean Russell hield de markt van cryptomunten al jaren in het oog, toen hij eind november 2017 besloot om 'all-in' te gaan. Hij belegde al zijn spaargeld, zo'n 100.000 euro, in bitcoin. Een maand later was zijn investering al meer dan 430.000 euro waard. Maar de droom duurde niet lang.

De vastgoedontwikkelaar uit Leeds had niet zoveel ervaring met aandelen. Hij was wel gefascineerd door cryptomunten. Al jaren bestudeerde hij ins en outs van de virtuele munt bitcoin. Eind november 2017 voelde hij zijn moment gekomen, en investeerde Sean al zijn spaargeld in bitcoin.

Op nog geen maand tijd zag hij de waarde van zijn investering aangroeien tot meer dan 430.000 euro. "Het voelde fantastisch", vertelt hij. "Op een ochtend werd ik wakker, en ik had ’s nachts meer dan 13.000 euro verdiend. Ik dacht, wauw, ik kan mijn hypotheek afbetalen, en de vakanties waar ik altijd van droomde." Op dat moment was de bitcoin gestegen naar zijn recordwaarde. Toen volgde de crash. Vandaag schommelt de waarde van bitcoin rond 5.500 euro.

Sean Russel probeerde nog om zijn verliezen te beperken, onder meer door een deel van zijn geld uit bitcoin te halen en te investeren in andere cryptomunten als Ethereum en Ripple. Maar het hielp niet. Vandaag is volgens Sean ongeveer 96% van zijn initiële investering in rook opgegaan. "Dat is behoorlijk traumatisch", vertelt hij. "Je vraagt je soms af hoe iemand erin kan slagen om zoveel geld kwijt te spelen. In het begin was ik in paniek, maar ik dacht: ik heb hier zoveel geld staan. Het komt wel weer goed." Niet dus.

Niet de enige

Sean is wellicht niet de enige. Volgens onderzoeker Michel Rauchs van de universiteit van Cambridge, hebben veel onervaren investeerders zich eind 2017 laten verleiden door de grote koersstijgingen van de bitcoin. "Studenten, huisvrouwen en zelfs oma's gingen mee in de hype. Ze dachten dat dit de kans van hun leven was. Ze kochten aan op een hoogtepunt en zitten nu met enorm zware verliezen."

Ondanks zijn zware verliezen, blijft Sean wel geloven in het potentieel van bitcoin, en heeft hij er zelf ook nog.