Belegger die rijk werd door crisissen te voorspellen waarschuwt voor stevige beurscorrectie HR

08 juni 2020

16u42

Bron: Bloomberg, Business Insider, Financial Times 0 Geld Beleggersgoeroe Jeremy Grantham (81) waarschuwt voor een stevige beurscorrectie. “De toekomst is nooit zo onzeker geweest als nu”, zegt de man die rijk werd door crisissen te voorspellen. “Het contrast tussen het optimisme op de aandelenmarkten enerzijds en de reële toestand van de economie anderzijds, is bijna surrealistisch.”

De waarde van de Bel20-index is vandaag alweer een pak hoger dan op het dieptepunt van de coronacrash in maart. Vorige week alleen al steeg de Bel20 tien procent in waarde. Sterindexen in het buitenland vertonen gelijkaardige stijgingen. Op Wall Street in de VS ging het herstel zelfs nog sneller dan hier.

Dat is ook Jeremy Grantham niet ontgaan. Maar de legendarische belegger van vermogensbeheerder GMO is er niet gerust in. Hij waarschuwt in een nota zijn klanten voor overdreven optimisme.



“We hebben nog nooit in een periode geleefd waarin de toekomst zo onzeker is”, klinkt het. “De coronapandemie heeft een zware tol geëist van de economie, maar die komt niet tot uiting in de huidige aandelenkoersen.”

Grantham gaat er in zijn analyse van uit dat de koers-winstverhouding van aandelen historisch gezien schommelt rond een gemiddelde. Op die manier slaagde hij er al in drie crisissen te voorspellen. Hij zag de Japanse aandelencrash van eind jaren 80 aankomen, voorspelde de dotcombubbel van eind jaren 90 én de kredietcrisis in 2008. Hij verdiende er telkens een pak geld mee.

Discrepantie

Grantham stelt dat de koers-winstverhouding van Amerikaanse aandelen zich vandaag bevindt bij de hoogste 10 procent waarderingen uit de geschiedenis. De Amerikaanse economie daarentegen bevindt zich in een situatie die zich bevindt bij de 10 procent slechtste periodes ooit.

“Een van de grootste discrepanties ooit”, zegt Grantham. Al geeft hij wel toe dat deze crisis bijzonder is en dat niemand kan voorspellen wanneer de economie zich écht zal herstellen. Het advies dat hij meegeeft aan beleggers is “wees voorzichtig en geduldig”.

Lees ook:

“Wisselkoersbewegingen kunnen uw beleggingen maken of kraken”: onze geldexpert geeft alternatieven voor de euro als betaalmiddel (+)

Financieel expert Michaël Van Droogenbroeck tipt 10 aandelen die corona vlot overleefden (+)

Loont het de moeite om aankoop van vastgoed nog langer uit te stellen? Financieel expert bespreekt de rentes (+)