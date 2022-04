Beleggen voor luieriken: zo brengt je spaargeld op zonder er veel energie in te moeten investeren

1. Tak21-spaarverzekeringen

Wie zijn tegoeden minstens intact wil houden, kan kiezen voor een tak21-spaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Dat is een formule die je een vaste basisopbrengst biedt met de mogelijkheid daar bovenop nog een winstdeelneming te krijgen als de verzekeraar je storting met winst kan herbeleggen en zijn resultaten dat toelaten.



De tak21-spaarverzekering heeft een bijkomend voordeel: je kan een begunstigde aanduiden die het geld krijgt als je sterft of op het moment dat je belegging een gekozen einddatum bereikt. Je hebt daarbij ook de mogelijkheid om jezelf als eerste begunstigde te kiezen. De opbrengst van de tak21-spaarverzekering is bovendien vrijgesteld van roerende voorheffing indien je de gelden minstens acht jaar laat staan.



Maar de formule kent ook enkele nadelen. Zo moet je op elke storting 2% verzekeringstaks betalen. Hoe langer je de spaarverzekering laat lopen, hoe minder zwaar die echter doorweegt. Daarnaast rekent de verzekeringsmaatschappij mogelijk ook instapkosten en jaarlijkse beheerskosten aan. En die kunnen behoorlijk oplopen. Soms is het evenwel mogelijk over die kosten te onderhandelen.



2. Beleggingsfondsen

Kan je je geld voor langere tijd missen, dan kan je er ook voor opteren om te beleggen. In dat geval deint je inleg wel mee op de golven van de financiële markten. Je kunt dus zowel (veel) winnen als (aanzienlijk) verliezen, maar met een langetermijnhorizon is de kans groter dat je eventuele tegenslagen weer te boven komt.

Mensen die niet veel tijd willen besteden aan hun beleggingen, kunnen kiezen voor een fonds dat zijn vermogen wereldwijd spreidt over aandelen en obligaties van een hele schare aan sectoren. Dat zorgt ervoor dat het resultaat van je beleggingen niet afhangt van de evoluties in een bepaalde regio of in een bepaalde sector. Je hoeft dan ook niet permanent bij te sturen.

Je kunt ook kiezen voor een tracker die bijvoorbeeld een wereldindex volgt. Dat is een fonds dat zo getrouw mogelijk de samenstelling van die index kopieert.

3. Tak23-beleggingsverzekering

Een tak23-beleggingsverzekering is een beleggingsfonds in een verzekeringsjasje. Het biedt je de mogelijkheid om aan je belegging een begunstigde toe te voegen, die het kapitaal krijgt op het moment dat je overlijdt of op de overeengekomen vervaldag. Niets belet je daarbij om jezelf als eerste begunstigde aan te duiden.

De tak23-beleggingsverzekering heeft nog enkele andere voordelen. Zo is op de opbrengst geen roerende voorheffing verschuldigd.

Maar de verzekering heeft ook een nadeel: je moet rekening houden met een verzekeringstaks van 2% en met hogere instapkosten en beheerskosten dan bij een belegging in klassieke fondsen.

4. Discretionair beleggen

Je kunt er verder voor opteren om het beheer van je vermogen uit handen te geven en volledig door je bank te laten doen. We spreken in dat geval van discretionair vermogensbeheer.

