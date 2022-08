Beleggen voor je (klein)kind, hoe doe je dat? “Je kan geen effectenrekening openen op naam van het kind, maar er zijn legale achterpoortjes”

Wat gebeurt er met de erfenis als een (plus)ouder in een nieuw samenge­steld gezin overlijdt? Onze geldexpert legt de fiscale regels uit

Dat ouders na een echtscheiding een nieuwe relatie beginnen met een partner met kinderen, is lang geen rariteit meer. In Vlaanderen zou zowat één op de tien gezinnen een samengesteld gezin zijn, al is het niet zo makkelijk om dat in precieze cijfers te vatten. Maar wat zijn de fiscale gevolgen op het vlak van erfrecht in zulke nieuw samengestelde gezinnen? Onze geldexpert Michel Maus geeft advies.

