Beleggen in garages en ondergrondse parkeerplaatsen populairder dan ooit FT

09 mei 2018

11u59

Bron: De Standaard 1 Geld Wilt u dat uw spaargeld meer opbrengt? Denk er dan eens over na om te investeren in garages of ondergrondse parkeerplaatsen. De prijs ervan is in vijf jaar tijd even snel gestegen als die van appartementen - of plus 7,5 procent. Zo staat in De Standaard te lezen.

Gemiddeld kostte een garage in ons land vorig jaar 28.655 euro, in de kustgemeenten 41.852 euro. Wie nu op zoek gaat naar een staanplaats in steden als Gent of Antwerpen, ziet op immosites vaak prijzen die oplopen tot 50.000 euro, aan de kust zijn zelfs garages te vinden voor het dubbele. De prijzen zitten vooral in grote steden in de lift omdat die vaker de auto willen bannen uit het centrum. Heel wat vastgoedkantoren springen nu al mee op de kar en prijzen actief garages aan. "Afhankelijk van de ligging bedraagt het rendement van garages 3 tot 5 procent. Er is heel veel interesse voor omdat je al met een kleiner bedrag voldoende hebt om te investeren", klinkt het bij de koepel van makelaars.

Als je een garage koopt, moet je er wel rekening mee houden dat je ook notariskosten dient te betalen en registratierechten. Bovendien wordt op garages ook onroerende voorheffing geheven.