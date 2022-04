Beleggen in ETF’s is populair: wat zijn de voor- en nadelen in vergelijking met klassieke beleggingsfondsen?

Vorig jaar bereikte het totale vermogen in Europese ETF’s een nieuw record. Op amper drie jaar is de Europese markt zelfs verdubbeld, blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Morningstar. Die tendens zet zich in ons land minstens even sterk door. Beleggingsplatformen Easyvest en Bolero respectievelijk een verdubbeling op één en anderhalf jaar tijd op.

1. Wat is ETF-beleggen?

Marijn Deschrevel van Bolero: “Een ETF of tracker staat voor ‘Exchange Traded Fund’. Een ETF is een beursgenoteerd fonds en is dus, net als een aandeel, verhandelbaar op de beurs. Eén ETF omvat meerdere aandelen of effecten. Op die manier breng je met een ETF de nodige spreiding in je beleggingsportefeuille, zonder dat je daarvoor tientallen aandelen of effecten moet aankopen. ETF’s volgen meestal een index, zoals bijvoorbeeld de Bel-20 of bepaalde sectoren of grondstoffen. Er bestaan ook ETF’s met obligaties of vreemde munten.”