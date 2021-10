Beleggen in een fonds wordt populairder: zo begin jij er ook mee

Spaargids.beHet vermogen van beleggingsfondsen in ons land steeg in het eerste halfjaar van 2021 met 27,9 miljard euro. Toch heerst vaak nog onduidelijkheid over wat de beleggingsformule precies inhoudt. Hoe begin je met beleggen in een fonds? Hoeveel rendement mag je verwachten? En hoe groot is het risico dat je geld verliest? Spaargids.be zet enkele feiten en vragen op een rij.

Een beleggingsfonds, ook wel collectieve belegging genoemd, brengt geld van verschillende individuele beleggers samen. Het biedt vaak toegang tot aandelen die voor de individuele belegger vanwege hun hoge instapkosten moeilijker toegankelijk zijn. Het fonds spreidt dat totale kapitaal over uiteenlopende beleggingsproducten, zoals aandelen of obligaties.

Dat de fondsen populair zijn, bewijzen de cijfers. In het tweede kwartaal van dit jaar dikte de inlage in de fondsen die vrij in ons land worden verdeeld met 5,3% aan, tot 259,6 miljard euro. Over het eerste halfjaar van 2021 steeg het vermogen van de fondsen in ons land met 27,9 miljard euro. 40 procent van de stijging kwam van nieuwe inschrijvingen, 60 procent van koerswinsten. Bekijk hier in detail hoe de beleggingsfondsen de afgelopen jaren gepresteerd hebben.

Risico’s en voordelen

De grootste motivatie om te beleggen via een fonds, is het potentiële rendement. Dat ligt een stuk hoger dan bij het traditionele spaarboekje. Beleggen in een beleggingsfonds gaat wel altijd gepaard met risico’s. Bijvoorbeeld: je stort 100 euro in een fonds met als koers 10 euro, dan ontvang je tien deelbewijzen. Hoe de waarde van de deelbewijzen evolueert, hangt af van het beleggingsresultaat van het fonds. Stijgt de waarde van de beleggingsproducten die tot het fonds behoren, dan boek je winst. Al geldt het omgekeerde ook en kan je dus ook verlies maken.

Wie wil beleggen in fondsen, moet rekening houden met die risico’s. Elk beleggingsproduct krijgt een risicoscore van 1 (weinig risicovol) tot 7 (heel risicovol). Eerder behoudsgezind? Kies dan voor een fonds met een lage score.

Kosten

Aan een beleggingsfonds hangen kosten vast. Denk aan instapkosten, beheerskosten en uitstapkosten. Een beleggingsfonds moet dus beter scoren dan de geafficheerde taksen en vergoedingen om je geïnvesteerde bedrag minstens terug te winnen. Op voorhand de kosten goed overlopen is aangewezen.

Wie het niet meteen groots wil aanpakken, kan opteren voor een beleggingsplan. Je belegt dan gespreid, voor een bedrag vanaf 25 euro per maand. Aangezien je niet alles in één keer belegt, hoef je je geen zorgen te maken over het juiste instapmoment. Bekijk hier welk beleggingsplan jouw bank aanbiedt.

Spreiding

Om minder blootgesteld te worden aan korttermijnfluctuaties, kan het raadzaam zijn om een langere beleggingshorizon voor ogen te houden. Zo heb je meer kans om eventuele dalingen opnieuw goed te maken. De kunst bestaat erin om bij mindere prestaties niet meteen uit te stappen en net te wachten tot de koers zich herstelt.

Banken prijzen graag themafondsen aan. Die spitsen zich toe op aandelen uit bijvoorbeeld een bepaalde regio, sector of thema. Door in te zetten op verschillende gebieden, branches en bedrijven ben je minder kwetsbaar voor laagconjunctuur binnen een bepaald segment. Duurzame fondsen en gemengde fondsen met een mix tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten doen het doorgaans erg goed.

