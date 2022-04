“Beleggen doe je best in team”: onze geldexpert legt uit wat een beleggingsclub voor jou kan doen

Of het nu voor de sport is, je hobby of het lokale verenigingsleven, voor alles is er wel een club. En dus ook voor beleggers. Maar in tegenstelling tot de voetbalclub en de tennisclub, lijkt een beleggingsclub niet bepaald populair. Ten onrechte, zegt onze geldexpert Pascal Paepen. “Je maandelijkse bijdrage van bijvoorbeeld 50 euro komt in een pot terecht, die gezamenlijk wordt belegd en doorgaans een mooi rendement oplevert. Zo kan je dus de kosten én risico’s van je eerste stappen op de beurs beperken, en vooral ook meer beleggerswijsheid vergaren.