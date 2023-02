Beleg je je best zélf voor je pensioen of is een fonds van de bank voordeliger? Onze geldexpert maakt de berekening

Je bent nooit te oud voor de beurs, bewijst Mia (92): “Beleggen kan wel best moeilijk zijn. Je moet de moeilijke termen eerst leren begrijpen”

De vrouwelijke versie van internationaal topbelegger Warren Buffett – beiden bouwjaar 1930 – woont in een serviceflat in Gent. Mia Vanhoucke (92) investeert al meer dan 60 (!) jaar in aandelen. Tot op vandaag komt ze maandelijks samen met haar beleggersclub, om zo de evoluties op de markt op te volgen en te bespreken. De kranige aandeelhoudster deelt haar unieke verhaal, belangrijkste investeringen, wijsheden én tips.