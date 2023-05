Belastingmarathon al voor de helft volzet: schrijf je nog snel in en krijg gratis hulp bij je aangifte

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Nood aan nieuwe tuinset nu de zomer in zicht is? Hier moet je zijn voor koopjes

Op zoek naar een loungeset voor de zomer of een nieuwe tuinset? In het Oost-Vlaamse Evergem kun je bij een magazijnverkoop van tuinmeubelen een mooie slag slaan, tipt promojager Gunther Devisch de HLN-lezers. Zo kost een barset van normaal 1.049 euro nu nog maar 249 euro. Een supertip om de zomer goed in te zetten dus.