Belastingdruk nergens zo hoog als in België, volgens nieuwste OESO-ranking

Werkplek Herken jij deze 5 signalen? Dan ben je toe aan een nieuwe job

27 april Beleef jij minder plezier aan je werk dan vroeger? Je bent niet alleen. Volgens een onderzoek van hr-dienstverlener Tempo-Team i.s.m. KU Leuven is het aantal werknemers dat actief op zoek is naar een nieuwe uitdaging het afgelopen jaar verdubbeld. Maar hoe weet je nu of je je werk werkelijk ontgroeid bent, of gewoon last hebt van een coronadip? Jobat.be helpt je op weg met 5 vragen die meer inzicht kunnen bieden.