Belastingaangifte op komst: minder tijd, en let op als je (per ongeluk) eBox activeerde

Op MyMinFin kan je vanaf nu je belastingbrief invullen voor het inkomstenjaar 2022. Nieuwigheid: op de belastingaangifte van heterokoppels stond van oudsher de man links en de vrouw rechts. Vanaf nu is de linkerkolom altijd voor de oudste partner, de rechterkolom voor de jongste. “De oude regeling beantwoordt niet langer aan de maatschappelijke ontwikkelingen”, vond de FOD Financiën. “Dat is nu iets waar ik dit jaar extra ga moeten op letten”, grinnikt fiscaal docent Koenraad Tranchet. “Ik ben het ook al zo lang anders gewend.”

Nieuw attest kinderopvang

“Wees niet te snel wanneer je je vereenvoudigde aangifte ontvangt: kijk eerst na en vul aan”, waarschuwt Tranchet, voor wie de drukste periode van het jaar aanbreekt. “Eerst en vooral de klassiekers checken: kloppen de gegevens in verband met de kinderen, lening en kinderopvang?” Voor die kinderopvang wordt het inderdaad uitkijken, zo blijkt uit de presentatie van de FOD Financiën. Het attest dat sinds vorig jaar verplicht doorgestuurd wordt naar de FOD Financiën is dan wel beschikbaar in MyMinFin en Tax-on-Web, het is nog niet vooraf ingevuld. Voor de opvang in 2022 neemt de fiscus gelukkig wel nog genoegen met een attest dat afwijkt van het nieuwe.

Beknibbeld op tijd

Op de meeste nieuwigheden - zoals het belastingkrediet dat vanaf dit aanslagjaar tussen co-ouders kan gedeeld worden - gaan onze geldexperten later nog uitgebreid in. Wat je nu al moet weten: er is beknibbeld op de tijd die je hebt om de belastingaangifte in te dienen via een boekhouder. Enkel wie een aangifte met zelfstandige inkomsten of buitenlandse beroepsinkomsten doet, krijgt tijd tot 18 oktober 2023. Alle anderen moeten hun belastingbrief of Voorstel van Vereenvoudigde Aangifte (VVA) eerder indienen: digitaal krijg je tijd tot 15 juli 2023, op papier maar tot 30 juni 2023.

Quote Die eBox gaat problemen geven. Niet iedereen is daar even vertrouwd mee. Fiscaal expert Koenraad Tranchet

Al zegt de fiscus dat hij zich flexibel zal opstellen voor de verkorte termijn. “Toch maar mee opletten”, zegt Tranchet. “Zelfs als je geen boete krijgt, kan een laattijdige aangifte betekenen dat de fiscus een extra jaar krijgt om terug te keren of – als je de aangifte echt lang uitstelt – dat je een ambtshalve aanslag krijgt.” In dat laatste geval bepaalt de fiscus zelf hoeveel je moet betalen.

Geen papier

Voor wie zijn belastingen liever op papier invult: de in te vullen aangiftes of de ingevulde VVA’s worden vanaf vandaag uitgestuurd. Die belanden normaal voor eind mei in je brievenbus. Als je in juni nog geen papieren belastingbrief ontvangen hebt, kan je opheldering vragen op het nummer 02 572 57 57. Wat kan er dan misgelopen zijn? Wel: wie door het opvragen van een covid-attest of het aanvragen van de jobbonus zijn e-Box geactiveerd heeft, krijgt geen papieren VVA meer in zijn bus. “Dat gaat problemen geven”, voorspelt Tranchet. “Niet iedereen is even vertrouwd met die e-Box.”