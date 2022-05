‘Belast ons meer’, groep miljonairs doet opvallende oproep op WEF in Davos

Demonstranten die zichzelf omschrijven als ‘patriottische miljonairs’ eisen dat de wereldleiders die in Davos samenkomen om over de grote wereldproblemen te praten een rijkentaks invoeren “om het schandaal van de prijzen van levensmiddelen aan te pakken dat zich afspeelt in verschillende landen over de hele wereld”.

De groep progressieve miljonairs verwijst onder meer naar een nieuw rapport van Oxfam waarin de solidariteitsorganisatie voorspelt dat de prijsstijgingen van levensmiddelen tegen het einde van dit jaar 263 miljoen extra mensen in extreme armoede dreigen te duwen. Ook Oxfam stelt onder andere voor om een vermogensbelasting in te voeren om extreme rijkdom te herverdelen via sociale maatregelen. Uit een studie van de KU Leuven blijkt dat dat in ons land zo’n 20,3 miljard euro zou kunnen opleveren.

“De stijgende rijkdom en de toenemende armoede zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, klinkt het bij Oxfam. Terwijl de rijken rijker worden “slaan miljoenen mensen maaltijden over of kloppen ze aan bij voedselbanken, zetten de verwarming uit, kunnen ze hun rekeningen niet betalen en vragen ze zich af hoe ze in hemelsnaam moeten overleven.”

‘Belast ons’

“Terwijl de rest van de wereld bezwijkt onder het gewicht van een economische crisis, komen miljardairs en wereldleiders bijeen in dit besloten kamp om historische keerpunten te bespreken”, zei ook Phil White, een lid van de Patriotic Millionaires, aan The Guardian. “Het is schandalig dat onze politieke leiders luisteren naar degenen die het meeste hebben, maar het minst weten over de economische gevolgen van deze crisis. Het is bekend dat velen van hen maar weinig belasting betalen. Het enige geloofwaardige resultaat van deze conferentie is de rijksten te belasten en ons nú te belasten. Belast de aanwezigen in Davos 2022.”

Marlene Engelhorn, een andere ‘patriottische miljonair’ die protesteert tegen het WEF, zei aan de Britse krant dat de enige oplossing voor de “grove ongelijkheid” was om te eisen dat regeringen “belasting heffen op mij, belasting heffen op de rijken”.

“Als iemand die mijn hele leven de voordelen van rijkdom heeft genoten, weet ik hoe oneerlijk onze economie is en ik kan niet achterover blijven leunen en wachten tot iemand ergens iets doet”, zei Engelhorn, een van de oprichters van het #taxmenow-initiatief. “Ik denk dat er geen andere optie voor ons overblijft dan actie te ondernemen.”

“Onze regeringen doen nog altijd niets om de schrijnende ongelijkheid aan te pakken en vergaderen in plaats daarvan achter gesloten deuren”, vervolgde Engelhorn. “Het einde is in zicht: dit jaar zullen nog eens een kwart miljard mensen in extreme armoede worden geduwd. Het is tijd om het evenwicht in de wereld te herstellen. Het is tijd om de rijken te belasten.”

Het motto van het WEF is dit jaar: ‘Samenwerken, vertrouwen herstellen’. Maar volgens Djaffar Shalchi, een Deense multimiljonair “win je het vertrouwen van de mensen niet door evenementen als Davos te organiseren, waar de rijken en machtigen van de wereld elkaar ontmoeten achter verschillende lagen van beveiliging”.