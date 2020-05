Bel20 stijgt opnieuw naar niveau van voor lockdown. Hoe reageer je daarop? Onze geldexpert Paul D’Hoore geeft uitleg

De Bel20 is vandaag, na enkele topdagen, alweer gestegen naar het niveau van voor de lockdown voor het coronavirus. Hoe moet je als belegger reageren op die stijging? Al wat aandelen verkopen? Of rustig blijven en afwachten? Onze beursexpert Paul D’Hoore geeft uitleg.

De Bel20 mag vandaag dan weer gestegen zijn tot het niveau van voor de lockdown (3.200 punten), Paul D’Hoore wijst erop dat de index nog ver verwijderd is van het hoogtepunt van 4.201 punten op 17 februari. Maar toch ook alweer bijna 40 procent boven het dieptepunt in maart.

“De beurs loopt altijd vooruit”, legt Paul D’Hoore uit. “Dat was ook zo in het begin van coronacrisis. Toen de lockdown begon, was de beurs al een maand aan het dalen.”



In enkele buurlanden waren de sterindexen al eerder gestegen. Dat de Bel20 nu een inhaalbeweging maakt, komt omdat enkele coronaverliezers nu plots stijgen. “Bankaandelen zoals KBC en ING, Ageas-verzekeringen en ook AB Inbev gingen de voorbije dagen fors hoger. Technologie-aandelen bijvoorbeeld presteerden de laatste weken al goed, maar daarvan hebben we er hier minder op de beurs.”

Ergste lijkt voorbij

“Het ergste van de coronacrisis lijkt momenteel dan ook achter de rug. Toch blijft de grote onzekerheid: komt er een tweede golf van het virus op ons af? Als dat het geval is, zouden aandelen weer stevig in waarde kunnen dalen.”

De crisis van de voorbije maanden was volgens D’Hoore een koopkans die je slechts eens om de tien jaar krijgt, of zelfs in een mensenleven. “Zelden zijn er dan ook zoveel nieuwe beleggers opgedoken als de voorbije periode. Zij speelden blijkbaar al langer met het idee, en zagen maart en april als een goed instapmoment.”

Langetermijnsport

Wie toen kocht, en nu op winst staat, moet die al verkopen? “Neen”, zegt D’Hoore. “Als je voor enkele procentjes winst al gaat verkopen, dan maak je enkel de bank rijk (door de transactiekosten, red.). Maar dan zal je nooit je geld verdubbelen, want dan ben je al vertrokken als je vijf of tien procent winst hebt. Daarom moet je beleggen zien als een langetermijnsport. Traden op korte termijn is uiteraard niet verboden, maar dan ben je voor mij geen echte belegger. Beleggen draait om het kopen van goede aandelen met een langetermijnstrategie.”

