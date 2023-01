Bel20 schiet plots achteruit na tot dusver winstgevend beursjaar. Is het nu een goed koopmoment voor beleggers?

Beursjaar start verrassend winstge­vend. Is goed begonnen ook half gewonnen? “Een belegger die hoogte­vrees krijgt, kan nu eigenlijk al verkopen”

Het jaar is amper enkele weken oud en de beurzen hebben er nu al een mooi parcours opzitten. Met een winst van 6,3 procent kende de Bel20 sinds de oprichting in 1991 nooit een betere start. Sommige aandelen doen het zelfs nog beter. Kunnen we nu al spreken van een goed beursjaar? Volgens onze geldexpert Pascal Paepen wél. Al zal het beurssentiment van de komende weken volgens hem vooral bepaald worden door àndere cijfers. Hij geeft je tips over wat je als belegger nu concreet moet doen.

18 januari