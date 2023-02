Bel jij ook niet meer met de vaste lijn? Waarom betaal je er dan nog voor?

MijntelcoHeb je nog een vast nummer? Dan ben je in België in de minderheid. De vaste lijn schrappen, kan best wat opleveren, terwijl je nauwelijks aan comfort of bereikbaarheid inboet. Mijntelco.be zet de feiten op een rij.

Elk jaar beschikken minder huishoudens over een vast nummer. We schakelen over naar mobiele telefonie. Of we gaan (video)bellen met apps als WhatsApp of Messenger die je gratis gebruikt met wifi of mobiele data, zelfs als je geen gsm hebt. Vaste telefonie krijg je alleen nog maar in een bundel, waardoor je er ook voor betaalt als je het niet gebruikt. Door de vaste lijn uit je abonnement te halen, kan je jaarlijks meer dan 100 euro besparen.

Bel je uitsluitend met de gsm? Dit zijn momenteel de goedkoopste mobiele abonnementen op de markt.

Wie heb je aan de lijn?

De federale telecomregulator BIPT bevraagt jaarlijks enkele duizenden Belgen over hun belgedrag. De resultaten tonen aan dat het gebruik van een vaste lijn steeds sneller daalt: met 9,4 procent in 2022, in vergelijking met 7,5 procent in 2020. Minder dan de helft van de Belgische gezinnen en bedrijven bellen nog met een vast nummer, terwijl dat in 2011 nog 66 procent was. Cijfers van StatBel geven die daling nog opvallender weer in het aantal belminuten. In 2012 belden we nog 212 minuten per maand via de vaste aansluiting. In 2019 haalden we daarvan slechts de helft. Vooral oudere klanten hebben – wellicht uit gewoonte – nog altijd een vaste lijn in hun telecomabonnement.

Bespaar tot 12 euro per maand

Vorig jaar onderzocht Testaankoop hoeveel je kan besparen door vaste telefonie op te zeggen. Wat bleek? Bij Orange en Proximus bespaar je tot 12 euro per maand door vaste telefonie uit je bundel te halen. Bij deze operatoren kan je dus door je vaste lijn af te voeren, meer dan 100 euro per jaar besparen. Bij Telenet, Scarlet of edpnet heb je de keuze. Zij rekenen niets extra aan voor het hebben van een vast nummer.

Prijs inbegrepen

Als je bij edpnet een internetabonnement afsluit, betaal je voor een vaste lijn alleen per belminuut. De bedragen zijn 0,025 euro per belminuut naar een vast nummer of 0,13 euro per minuut naar een mobiel nummer in België. Er zijn geen connectiekosten en naar andere klanten van edpnet bel je gratis.

Met het Scarlet Trio-pack, dat bestaat uit internet, digitale televisie en vaste telefonie, bel je onbeperkt naar vaste lijnen in België tijdens daluren (van 16 uur tot 8 uur) en tijdens het weekend. Per belminuut of oproep betaal je extra als je een mobiel (internationaal) nummer wil bellen of buiten de daluren belt. Daar komen ook connectiekosten bij. Bel je liever onbeperkt? Per soort oproep kan je onbeperkt bellen door maandelijks vijf of tien euro meer te betalen.

De bundel ONE van Telenet staat je toe onbeperkt te bellen met een vaste telefoon naar Belgische nummers binnen de daluren en tijdens het weekend. Tijdens piekuren betaal je 20 cent per belminuut en voor 10 euro per maand voeg je 2.000 internationale belminuten toe.

Hogere bundelprijs

Orange biedt één manier om een vaste lijn af te sluiten, en dat is met het Orange Love-pack. Dat betekent dat je ook mobiele telefonie en internet bij Orange moet nemen. Voor de goedkope versie betaal je maandelijks 72 euro. In die prijs zitten 150 belminuten en 4 GB mobiele data. Een versie waarbij je onbeperkte belminuten hebt en 20 GB mobiele data, is 6 euro duurder. Zonder vaste telefonie betaal je voor deze packs 60 of 66 euro, 12 euro minder dus.

Ook bij Proximus betaal je maandelijks voor een pack als je gebruik wil maken van de vaste telefoon. Je hebt dan het Proximus Flex-pack nodig. Hiervoor betaal je maandelijks 78,99 euro. Je belt onbeperkt naar vaste nummers en krijgt 1.000 minuten om te bellen naar mobiele nummers in België. Je hebt de optie om 2.000 belminuten toe te voegen aan je abonnement, waarmee je binnen de daluren of tijdens het weekend kan bellen naar verschillende buitenlandse bestemmingen.

Vaarwel vast? Goedkoop bellen met een gsm-abonnement

Doen die prijzen je twijfelen of kies je liever geen bundel, dan kan je overwegen om je vaste lijn in te ruilen voor een gsm-abonnement. Youfone, hey! telecom, edpnet, Scarlet, Mobile Vikings en Orange bieden gsm-abonnementen aan tussen 4,50 en 11 euro. De keuze van een provider bepaal je door te bekijken hoeveel mobiele data, belminuten of sms’en je wil.

Voor onbeperkt bellen en sms’en betaal je bij Youfone bijvoorbeeld maandelijks 10 euro, maar je hebt slechts 500 MB aan mobiele data. Voor één euro meer heb je 6 GB. Ook voor 10 euro vinden nieuwe klanten bij Youfone een abonnement met 12 GB. Daarmee heb je recht op 200 belminuten of sms’en.

Wil je weten welke bundel – met of zonder vaste lijn – het best bij je past? Via Mijntelco.be kan je de verschillende abonnementen vergelijken en zie je ook met welke actuele promoties je een voordeel kan doen.

