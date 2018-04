Begrotingstekort VS stijgt razendsnel ADN

09 april 2018

22u01

Bron: ANP 0 Geld Het begrotingstekort van de Verenigde Staten stijgt nog veel sneller dan gedacht. Dat is vooral te wijten aan de belastingverlagingen van president Donald Trump die de Republikeinse parlementariërs in december goedkeurden. Dat heeft het niet partijgebonden Congressional Budget Office (CBO) vandaag bekendgemaakt.

Ondanks de economische groei, die sterker is dan voorspeld, stelt de CBO dat het overheidstekort in het fiscale jaar 2018, dat 30 september eindigt, oploopt tot 804 miljard dollar (ruim 650 miljard euro). In de vorige prognose werd uitgegaan van 563 miljard. In 2017 gaf Washington 665 miljard dollar meer uit dan er binnenkwam.

CBO verwacht dat het bruto binnenlands product dit jaar en in 2019 behoorlijk blijft stijgen. Toch voorzien de rekenmeesters van het begrotingsbureau de komende jaren aanhoudende tekorten, in 2020 zelfs ruim 1 biljoen. Pas in 2023 stabiliseren ze. Een en ander betekent dat bij ongewijzigd beleid het overheidstekort over de periode 2018-2027 in totaal 11,7 biljoen bedraagt, 1,6 biljoen meer dan waarmee in juni vorig jaar rekening werd gehouden.