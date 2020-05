Bedrijf rond Douwe Egberts en Senseo sneller naar beurs wegens grote interesse beleggers HR

28 mei 2020

09u02

Bron: ANP 0 Geld JDE Peet’s, het bedrijf achter koffiemerk Douwe Egberts, trekt sneller naar de beurs in Amsterdam dan gepland. De reden is de grote interesse van beleggers in de aandelen. Het bedrijf wil nu op al vrijdag zijn beursintroductie maken, in plaats van op 3 juni zoals eerder aangegeven.

Bij de beursgang van het koffiebedrijf wordt gemikt op een marktwaarde van tussen de 14,9 miljard euro en 16 miljard euro. De aandelen zouden voor tussen de 30 euro en 32,25 euro moeten worden verkocht.



JDE Peet’s is ontstaan nadat moederbedrijf JAB Holdings de Nederlandse koffiebrander Jacobs Douwe Egberts Group (JDE) samenvoegde met het Amerikaanse koffiebedrijf Peet's. Alleen Nestlé is een groter koffiebedrijf als gekeken wordt naar de hoeveelheid koffiebonen die jaarlijks worden gebrand. JDE Peet’s wil de opbrengst van de verkoop van de nieuwe aandelen gebruiken om de schulden te verminderen.

JDE Peet’s geeft voor 700 miljoen euro nieuwe aandelen uit. Daarnaast verkopen aandeelhouders Acorn, waar moederbedrijf JAB en enkele andere investeerders eigenaar van zijn, en Mondelez elk maximaal 25.833.000 aandelen. Die twee aandeelhouders halen daarmee gezamenlijk tot zo'n 1,55 miljard euro op.

Er is ook een zogeheten overtoewijzingsoptie van nog eens 3.499.999 eigen aandelen van het bedrijf en 3.875.000 aandelen elk van JAB en Mondelez. Die wordt alleen gebruikt als er meer vraag is dan er aandelen beschikbaar zijn.

Grootste beursgang van het jaar

Volgens berekeningen van het financieel nieuwsagentschap Bloomberg kan de beursgang van JDE Peet's de grootste in Europa van dit jaar worden. Naar verluidt dreigen investeerders die minder bieden dan 31,50 euro per aandeel de boot te missen. Vrijdag wordt de definitieve aandelenprijs bekendgemaakt.

Het is voor Douwe Egberts niet het eerste avontuur op de beurs van Amsterdam. Het bedrijf was eerder decennialang in handen van het Amerikaanse Sara Lee, dat de koffie- en theedivisie in 2012 als zelfstandig bedrijf naar de beurs in Amsterdam bracht. Daar werd het amper een jaar later weggekocht door JAB.

Sinds de overname door JAB voerde het bedrijf de omzet jaarlijks met 3,1 procent op, tot 6,9 miljard euro in 2019. Die verkopen komen niet alleen op het conto van Douwe Egberts. JDE is ook eigenaar van theemerk Pickwick en koffiemerken Senseo, L'Or en Tassimo.

