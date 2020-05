Bedrijf dat bankneutrale geldautomaten gaat bouwen krijgt vorm JOBR

26 mei 2020

13u46

Bron: Belga 0 Geld Batopin, het bedrijf dat op initiatief van de vier Belgische grootbanken bankneutrale geldautomaten gaat bouwen in ons land, krijgt meer en meer vorm. Vanaf 1 juni gaat Kris De Ryck het bedrijf leiden. De bedoeling is dat de eerste automaten midden volgend jaar geïnstalleerd zouden zijn.

Het project werd begin dit jaar aangekondigd door KBC, Belfius, ING en BNP Paribas Fortis. De ambitie is dat 95 procent van de bevolking binnen een straal van maximaal vijf kilometer een geldautomaat ter beschikking heeft. In de grootsteden gelden kleinere afstanden. Op termijn gaat het om duizenden automaten, die de eigen cashautomaten van de banken moeten gaan vervangen.

Uitdagingen

Met het netwerk van bankneutrale geldautomaten willen de grootbanken een antwoord bieden op enkele uitdagingen. Zo is met de kaart betalen bijna overal standaard geworden. Ook nieuwe ontwikkelingen zoals contactloos betalen worden steeds populairder. Cash betalen en cash geld afhalen worden dan weer minder populair. Daarnaast kosten de bevoorrading en beveiliging van de geldautomaten de banken veel geld, en dus is beslist om samen te werken. Dat zou ook een betere spreiding moeten garanderen.

Complexiteit

De 52-jarige Kris De Ryck moet het project in goede banen leiden. Hij is ingenieur-architect van opleiding en heeft na een carrière in het vastgoed al ervaring opgedaan in het elektronische betaalverkeer. Zo is hij ex-CEO van Bancontact en Itsme. “De complexiteit van dit ambitieuze project maakte ons als het ware voorbestemd om dit met verschillende banken samen te realiseren. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met een sterk team de gestelde ambities waar te maken”, zegt hij.

Over de merknaam voor de automaten en hoe die er zullen uitzien, is voorlopig nog niets bekend.

Lees ook:

“Er is niks rationeels aan de manier waarop we geld besteden”: budgetexpert legt uit hoe je echt kan besparen (+)

Bankkantoren blijven enkel op afspraak open tijdens afbouw lockdown