Bankzaken van je kroost: je mag niet zomaar het geld van je zoon of dochter afhalen/overschrijven

Krijgt je zoon of dochter binnenkort een mooie som geld als cadeau voor zijn of haar eerste communie of lentefeest? Dan is dat hét moment om meteen ook een eerste zichtrekening te openen. Wat is er mogelijk? Kan je kind ook al een bankkaart krijgen? Hoeveel kost dat allemaal en hoe hoe houd je als ouder een oogje in het zeil? Spaargids.be zocht het uit.

Voor de wetgever zijn minderjarigen ‘handelingsonbekwaam’. Tot hun 18de verjaardag mogen ze dus geen handelingen met juridische gevolgen stellen. Maar in de praktijk gaan we er vaak vanuit dat kinderen een stilzwijgend mandaat hebben van hun ouders, waardoor ze toch allerlei dagelijkse dingen mogen doen, zoals kleine betalingen. Vandaar dat heel wat banken jongeren ook toelaten om zelf een rekening te beheren.



Vanaf welke leeftijd mag je kind een rekening hebben?

Een zichtrekening kan vaak vanaf 10 jaar, bijvoorbeeld bij KBC en ING, maar mogelijk ook al vanaf 7 jaar bij Argenta. Die rekening is bovendien vaak gratis.

Bij ING is de jongerenrekening bijvoorbeeld kosteloos tot de rekeninghouder 17 jaar is. Daarna verandert ze in een ‘gewone’ rekening, maar ook deze blijft gratis tot 25 jaar.

Ook bij KBC is de rekening gratis tot de leeftijd van 25 jaar. BNP Paribas Fortis zet de rekening automatisch om als je kind 18 jaar is, naar een rekening die gratis blijft tot zijn of haar 28ste verjaardag.

Hoeveel geld kan je kind afhalen? En welk bedrag kan hij of zij betalen?

Jongeren krijgen bij hun zichtrekening vaak meteen ook een bankkaart. Bij BNP Paribas Fortis kunnen ze daarmee tot 250 euro per week betalen en evenveel cash opnemen aan de geldautomaat. Die limieten zijn aanpasbaar. Vanaf 12 jaar kan je zoon of dochter ook online en in de winkel betalen via de app. Alle verrichtingen in euro zijn gratis.

Bij ING kunnen jongeren coupures vanaf 5 euro opnemen met de kaart, aan de Self’Bank-toestellen in ING-kantoren. De rekeningstand via de app checken kan vanaf 12 jaar.

KBC laat je kind meteen overal betalen met de bankkaart, of geld afhalen met de smartphone of de K’Ching-app.

Bij Argenta kan je zoon of dochter vanaf 11 jaar een kaart aanvragen, de rekening checken en ermee verrichtingen uitvoeren.

Bij Belfius mag je kind 100 euro per week afhalen, tot hij of zij 16 is.

Opgelet: Minderjarigen kunnen niet in het rood gaan. Vandaar dat ze ook geen klassieke kredietkaart kunnen krijgen.



Hoeveel controle behoud je als ouder?

Je kan mee een oogje in het zeil houden over wat je zoon of dochter met het geld op de rekening doet. Bijvoorbeeld via je bank-app of de toepassing voor internetbankieren.

Maar weet wel dat je kind eigenaar is van het geld op de rekening. Als ouder moet je dat bedrag dan beheren in het belang van je kind. Met andere woorden: je mag maar geld afhalen en overschrijven als de minderjarige er belang bij heeft.

