“Banken hebben te veel cash en willen af van de minimumrente”: waarom de gereglementeerde spaarrekening dreigt te verdwijnen

Actrice Leah Thys (76) laat in haar portemon­nee kijken: “Ik begrijp niet dat mensen nieuwe auto’s kopen”

21 september Actrice Leah Thys (76), vooral bekend van haar rol als Marianne Bastiaens in ‘Thuis’, laat in haar portemonnee én haar ziel kijken. In onze rubriek Centen en percenten vertelt ze openhartig hoe ze met geld omgaat, welke financiële lessen ze van haar ouders leerde en hoe ze spaart voor haar pensioen: “Ik ben geboren met een baksteen in mijn maag.”