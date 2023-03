Banken halen Europese beurzen naar beneden: aandeel Deutsche Bank meer dan 10 procent omlaag

De aandelen van Europese banken noteren deze voormiddag met verliezen. De sector kent sinds de recente bankperikelen in de VS en de ondergang van Credit Suisse een bewogen periode. Deutsche Bank duikt zelfs 12 procent lager. Bovendien weegt ook een Amerikaans onderzoek over banken die mogelijk de sancties tegen Rusland omzeilen, op het beurssentiment.

Even na 11.30 uur staat index van de grootste Europese banken (Stoxx 600 Banks Index) op ongeveer 5 procent verlies in Londen. Deutsche Bank gaat zelfs ruim 12 procent lager. Bovendien zijn volgens nieuwsdienst ‘Bloomberg’ de zogenaamde ‘credit default swaps’ voor Deutsche Bank gestegen naar het hoogste niveau sinds ze op de markt kwamen in 2019. Met een credit default swap koopt de belegger een financieel instrument dat als het ware een verzekering tegen wanbetaling door het bedrijf in kwestie is.

“Deutsche Bank staat al een tijdje in de schijnwerpers, op een vergelijkbare manier als Credit Suisse”, zegt Stuart Cole, hoofdeconoom bij Equiti Capital. “Er zijn verschillende herstructureringen en veranderingen in het leiderschap doorgevoerd in een poging om de bank weer solide te maken. Maar tot nu toe lijken die inspanningen niet echt te hebben gewerkt.”

Dominosteen

Chris Beauchamp, hoofd marktanalist bij IG Group, vult aan: “We wachten gespannen tot er weer een dominosteen valt en Deutsche Bank is duidelijk de volgende waar iedereen aan denkt (terecht of onterecht).”

Volledig scherm Links het hoofdkwartier van Deutsche Bank, rechts dat van Commerzbank, in Frankfurt. © AP

Ook andere bankreuzen donderen fors lager. Eveneens in Frankfurt incasseert Commerzbank 9 procent verlies. In Parijs geeft Société Générale 7 procent prijs.

De verliesdans werd daags tevoren ingezet door de Amerikaanse banken. Die gingen lager, zelfs nadat de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, aan parlementsleden zei dat de regelgevers bereid zouden zijn om verdere stappen te nemen om deposito’s te beschermen. De huidige bankenonrust brak uit met de ondergang van Silicon Valley Bank (SVB).

Volledig scherm Amerikaans minister van Financiën Janet Yellen. © ANP / EPA

UBS, geen onderdeel van de bankenindex, verliest op de beurs van Zürich intussen meer dan 7 procent. De Zwitserse grootbank die zopas Credit Suisse overnam en zo van de ondergang redde, is een van de banken waar het Amerikaans gerecht volgens het persbureau ‘Bloomberg’ een onderzoek naar voert over het mogelijk helpen van Russische oligarchen bij het omzeilen van sancties. Ook Credit Suisse zelf is een van de bewuste banken. De twee Zwitserse instellingen geven geen commentaar aan ‘Bloomberg’. Tot aan de afronding van de deal, blijft Credit Suisse een aparte entiteit. Het aandeel noteert eveneens meer dan 7 procent verlies.

KIJK. In Europa viel de Zwitserse bank Credit Suisse net niet omver dankzij een inderhaast gerelegde overname door concurrent UBS

Bel20

In Brussel noteert de Bel20 even na 11.50 uur op 1,6 procent verlies. Inoxproducent Aperam is de grootste daler (-4,2 procent), maar ook bank-verzekeraar KBC (-3,3 procent) en verzekeringsgroep Ageas (-3,2 procent) tekenen een groter verlies op.

De baas van de Duitse centrale bank Joachim Nagel beklemtoont wel dat de onrust rond de bankensector van de afgelopen weken niet te vergelijken is met 2008, toen een wereldwijde financiële crisis uitbrak. Hij verwijst daarbij naar de nieuwe regels waar banken aan moeten voldoen voor hun stabiliteit.

Volledig scherm Joachim Nagel. © REUTERS

“Na dit soort gebeurtenissen zijn financiële markten altijd erg onzeker en in de weken daarna kunnen er hobbels op de weg liggen. Dus het verrast me niet dat de markten wat beweeglijker zijn dan twee weken geleden”, zegt de Bundesbank-president over de bredere onrust op de beurzen.

EU-leiders: “Er dreigt geen bankencrisis”

De Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe en Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) benadrukken na afloop van de tweede dag van hun top in Brussel, dat de Europese banken sterk zijn. “Er dreigt in de EU geen bankencrisis”, aldus de Nederlandse premier Mark Rutte ook. “Het is normaal dat op de kapitaalmarkt er bewegingen zijn.” Ook Scholz zei sussend dat Deutsche Bank sterk is. “Het heeft geloond dat we de laatste jaren strenge regels voor de Europese banken hebben doorgevoerd.”

KIJK OOK. Crash van twee Amerikaanse banken zaait angst op beurzen: dreigt er opnieuw wereldwijde bankencrisis?