Banken gaven al meer dan 230.000 keer betalingsuitstel door coronacrisis JOBR

15 mei 2020

14u57

Bron: Belga 1 Geld De banken hebben in ons land tijdens de coronacrisis al meer dan 230.000 keer uitstel van betaling gegeven voor de aflossing van kredieten van particulieren en bedrijven. Dat blijkt uit een nieuwe update van bankenfederatie Febelfin.

Mensen die door de coronacrisis in financiële problemen dreigen te raken, kunnen sinds 31 maart uitstel vragen op de afbetaling van hun hypothecair krediet. De banken verleenden zo al meer dan 113.000 betalingsuitstellen aan particulieren. Het gaat hier over leningen met een totale waarde van 11,7 miljard euro, of gemiddeld 103.000 euro per krediet.

Dat uitstel is niet altijd gratis. Gezinnen die nog meer dan 1.700 euro inkomen overhouden na aftrek van lasten, krijgen de intresten van tijdens het betalingsuitstel nog aangerekend. Zo’n uitstel kan maximaal lopen tot eind oktober.

Bedrijven

Ook bedrijven kunnen een uitstel krijgen voor de afbetaling van ondernemingskredieten. Dat gebeurde al 122.000 keer. Het gaat om een kredietvolume van 19 miljard euro, of gemiddeld 155.000 euro per krediet. Meer dan 80 procent wordt toegekend aan kleine en middelgrote ondernemingen en zelfstandigen, zegt Febelfin.

Nieuwe kredieten

De banken blijven ook nieuwe kredieten toekennen aan kmo’s en grote bedrijven, zo blijkt uit de cijfers van Febelfin. Al waren het er in april bij de kmo’s wel een pak minder dan in maart: 17.879 kredieten in april, tegen 31.573 in maart. Bij de grote bedrijven was er een stijging: 2.898 nieuwe kredieten in april, tegen 2.047 in maart.

Hoeveel van die kredieten gedekt worden door de staatsgarantie, de “bazooka” van minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld), verduidelijkt Febelfin niet. KBC-topman Johan Thijs, ook voorzitter van Febelfin, liet donderdag wel verstaan dat de maximale looptijd van 12 maanden om de staatsgarantie te krijgen, niet volstaat voor veel noodlijdende bedrijven. Hij pleitte ervoor om ook staatswaarborgen te geven voor leningen met een langere looptijd.