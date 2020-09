Banken blijven duizenden miljarden verdacht geld rondsturen PVZ

20 september 2020

19u30

Bron: Belga 11 Geld Banken blijven duizenden miljarden aan criminele opbrengsten, smeergeld en ander "vuil geld" verwerken. Dat blijkt uit geheime Amerikaanse documenten die het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) kon onderzoeken. Meer dan 360 van de ruim 2.100 documenten bevatten een verwijzing naar België. Dat schrijven De Tijd, Knack en Le Soir, die vanuit België deelnamen aan het ICIJ-onderzoek.



In de documenten is er sprake van meer dan 2.000 miljard dollar aan verdachte transacties die via banken de wereld werden rondgestuurd. Vaak maken de eigenaars van het geld gebruik van postbusvennootschappen of andere constructies om hun identiteit te verhullen. In één op de vijf gelekte documenten duiken klanten op met een adres in de Britse Maagdeneilanden.

Ook alle Belgische grootbanken duiken in de documenten op. Hun rekeningen zijn gebruikt voor verdachte geldstromen die variëren van enkele duizenden tot ettelijke miljoenen euro's. In een geval is vanaf een Belgische bankrekening in één keer een half miljard dollar overgeschreven naar een rekening op naam van een postbusvennootschap op de Britse Maagdeneilanden.

Het ICIJ noemt het onderzoek de "FinCEN Files". FinCEN is de afkorting van Financial Crimes Enforcement Network, zeg maar de Amerikaanse antiwitwascel. Het onderzoek is gebaseerd op een lek van ruim 2.100 witwasmeldingen die voornamelijk tussen 2011 en 2017 werden ingediend bij FinCEN.