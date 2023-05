Bank legt vermogende klant extra in de watten: wanneer maak je aanspraak op private banking? En wat houdt het in?

Spaargids.beVoor wie behoorlijk wat geld heeft, gaan de deuren makkelijker open. Ook bij de banken is dat het geval. Zij leggen hun vermogende klanten graag wat meer in de watten, met een extra dienstverlening op maat. Maar dat gebeurt uiteraard niet zomaar. Voor die extra zorgen moet ook betaald worden. Spaargids.be geeft een overzicht.

Gespecialiseerde diensten en instellingen

‘Private banking’ of ‘privaatbankieren’ heet de dienst waarmee banken naar welstellende klanten vissen. Het komt erop neer dat zij een vaste contactpersoon krijgen waarbij ze met al hun financiële vragen terecht kunnen. Dat gaat van het beheer van hun beleggingsportefeuille, over advies voor vastgoed en verzekeringen tot successieplannen.



Grote banken als BNP Paribas Fortis, ING, KBC en Belfius hebben een speciale tak private banking. Ze beschikken zelfs over een apart netwerk aan kantoren, dat hiervoor speciaal is uitgerust.

Daarnaast zijn er een aantal gespecialiseerde financiële instellingen die zich uitsluitend tot vermogende consumenten richten, zoals Delen Private Bank, Degroof Petercam, Van Lanschot, Leo Stevens & Co, Dierickx Leys, Quintet (Puilaetco) en Econopolis.



Drietrapsraket naar gelang je vermogen

Welk financieel vermogen je moet hebben om beroep te kunnen doen op een private bank of gespecialiseerd huis, verschilt van instelling tot instelling. En vaak ook nog eens van formule tot formule. De meeste banken bieden een stapsgewijze aanpak aan.

Vanaf een bepaald vermogen – doorgaans zo’n 250.000 euro, maar het kan ook minder zijn - wordt je kapitaal belegd volgens een gekozen typeportefeuille die overeenstemt met je profiel en wensen. Je beleggingen worden dan vooral in fondsen gestopt. Dat is ook logisch. Een dergelijke belegging laat een snelle spreiding van je portefeuille en dus van je risico’s toe. Soms doet de bank daarvoor zelfs een beroep op een soort robotbeleggingssysteem, waarbij een algoritme voor een automatische opvolging en desnoods herbalancering van je portefeuille zorgt als dat nodig is.

In een tweede niveau – vaak vanaf 500.000 euro of één miljoen - kom je bij het echte private bankieren, waarbij je twee mogelijkheden hebt. Je kan kiezen voor een adviserend beheer of een discretionair beheer. Bij adviserend beheer neem je de uiteindelijke investeringsbeslissingen zelf na advies van je bankier. Bij discretionair vermogensbeheer geef je een mandaat aan je bankier om de beslissingen voor jou te nemen, weliswaar binnen het kader dat je hebt afgesproken. Op geregelde tijdstippen zal hij nadien met je contact opnemen om te kijken of er bijsturing nodig is.

Het derde niveau, doorgaans vanaf zo’n vijf miljoen euro, is er voor de allergrootste vermogens. We spreken dan over ‘wealth management’, waarbij naast het vermogensbeheer een pak meer gespecialiseerde diensten, zoals fiscaal en juridisch advies, in het pakket zitten. Je zal ook toegang krijgen tot bijvoorbeeld investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen.

Neem bijvoorbeeld Econopolis, de vermogensbeheerder rond econoom Geert Noels. Vanaf 200.000 euro kan je er instappen in de Twain-formule, waarbij een geautomatiseerd systeem je voorthelpt. Indien nodig kan je niettemin ook telefonisch, via chat, video of fysiek info krijgen. Discretionair beheer is er mogelijk vanaf één miljoen euro.



Hoeveel kost het?

We nemen ING als voorbeeld. De bank biedt vanaf een financieel vermogen van 250.000 euro de mogelijk in te stappen in vier profielen, die elk overeenstemmen met een risiconiveau dat je zelf kiest. Daarbij heb je de kans om regelmatige aanvullende beleggingen te doen of regelmatig inkomsten te genereren. De bank rekent hiervoor 2 procent instapkosten aan. Discretionair beheer is mogelijk vanaf een vermogen van één miljoen euro. Adviserend beheer vanaf een vermogen van 2,5 miljoen euro. De tarieven hangen af van de omvang en de bijzondere kenmerken van het dossier.

Bij andere banken kunnen de grenzen en de kosten dus anders liggen. Zo geldt bij Dierickx Leys voor discretionair beheer tot 1 miljoen euro een tarief van 1,20 procent + btw op het beheerd vermogen en boven die grens een tarief van 1 procent + btw. Bij adviserend beheer is er tot 500.000 euro een tarief van 0,70 procent, tot één miljoen euro is dat 0,60 procent, en tot twee miljoen euro 0,50 procent. Telkens exclusief btw. De minimumvergoeding bedraagt 1.750 euro.

Bij Delen zijn er geen kosten voor discretionair beheer als je je vermogen laat beleggen in fondsen van de bank zelf. Je kosten komen dan overeen met de instap- en beheerskosten van de fondsen. Op het gedeelte dat niet in deze fondsen is belegd, bedraagt de vergoeding 1,10 procent per jaar.

Pas op: val niet in slaap

Het grote voordeel van privaatbankieren is dat de bankier je ontzorgt en voor een professionele opvolging van je belegging instaat. Toch mag het geen vluchtgedrag van de belegger worden waarbij hij het beheer van zijn vermogen uit handen geeft ‘om er vanaf te zijn’.

Hou er ook rekening mee dat je geregeld een nieuwe evaluatie van je beleggingen moet maken. Beantwoordt de spreiding van je vermogen nog altijd aan je plannen? Want die kunnen wijzigen. Misschien denk je eraan om te investeren in vastgoed? Dan moet je een bepaald bedrag kunnen vrijmaken en dus meer zekerheid inbouwen in je beleggingen. Of je krijgt uitzicht op een erfenis, waardoor je een ruimer vermogen in het vooruitzicht hebt en je meer kunt beleggen. Ook dan kan schakelen aan de orde zijn.

