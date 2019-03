Bancontact urenlang verstoord deze ochtend Panne ondertussen verholpen, Worldline onderzoekt oorzaak HAA

20 maart 2019

10u49

Bron: Belga 0 Geld Mensen die vanochtend betalingen wilden uitvoeren met Bancontact, hebben daarbij mogelijk problemen ondervonden. Worldline, dat het systeem voor het elektronisch betaalverkeer beheert, bevestigt dat het betaalverkeer verstoord was tussen 5 uur en 9.25 uur.

Niet alle betalingen met de bankkaart waren onmogelijk, maar bepaalde transacties konden niet uitgevoerd worden, zegt Worldline-woordvoerster Sandrine van der Ghinst. Geldafhalingen aan de automaten en betalingen met kredietkaarten waren wel mogelijk.

De storing was niet beperkt tot een bepaald gebied, maar was algemeen. Het probleem werd ondertussen verholpen, een onderzoek is nog aan de gang. “We volgen de situatie van nabij op en verontschuldigen ons voor het ongemak”, aldus nog de woordvoerster.