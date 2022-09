Bancontact, kredietkaart of PayPal: welke betaalmethode is het voordeligst?

Spaargids.beWie geregeld iets online koopt, heeft het vast al gezien. Vaak heb je de keuze tussen een betaling met Bancontact, met een kredietkaart of met een alternatief zoals PayPal. Wat kies je dan het best? Spaargids.be zoekt het uit.

Veel maakt het niet uit. Betalen moet je toch en welke regeling je ook kiest: de centen zullen van je rekening gaan. Toch zijn er een aantal verschillen tussen de betaalmethodes.

Betaal je via Bancontact of via een app van je bank, dan zal het betaalde bedrag meteen van je rekening gaan.

Betaal je met een kredietkaart zoals Visa of Mastercard, dan zal het bedrag pas na een tijdje van je rekening verdwijnen. Visa en Mastercard verzamelen alle betalingen en rekenen vervolgens eenmaal per maand af. Afhankelijk van de volgende datum van aanbieding heb je dus enkele dagen of weken ‘krediet’. Vandaar trouwens de naam kredietkaart.

Tip: Aan sommige kredietkaarten zijn nog extra voordelen verbonden. Hier vind je een overzicht voor Visa-kaarten en een overzicht voor Mastercards.

Betaalplatformen

Ten slotte kan je nog betalen via een aantal betaalplatformen zoals PayPal. In dat geval volstaat het om je mailadres in te vullen en een paswoord in te geven. De verkoper achter de site waar je je aankopen plaatst, krijgt dan geen bankkaartgegevens en geen persoonlijke gegevens in handen. Alle gegevens worden versleuteld.

Om met Paypal te kunnen betalen, moet je er een rekening (account) openen. Daar verbind je dan je klassieke bankkaart of je kredietkaart aan. Of je kunt ook geld op je account van Paypal storten.

Betalen met PayPal is gratis voor de consument. Toch als je in de eurozone koopt. Voor aankopen buiten de eurozone, rekent PayPal wel een commissie bovenop de wisselkoers aan.

Bovendien kunnen kopers de aankoopbescherming van PayPal gebruiken. Krijg je niet wat je besteld hebt of heb je helemaal niets ontvangen? Dan kan je met PayPal Aankoopbescherming je geld terugkrijgen.

Rekening niet aangeven

De verkoper betaalt wel een commissie aan PayPal, dat eigendom van de Amerikaanse groep eBay is, voor de financiële dienstverlening. Dat doet hij trouwens ook voor het aanbieden van betaalmogelijkheden via Bancontact of kredietkaart.

Nog dit: rekeningen van PayPal, Google en dergelijke moet je in principe niet aanmelden bij het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank, hoewel het in het geval van PayPal gaat om een rekening naar Luxemburgs recht. Hierop bestaan wel twee uitzonderingen: als je ze ook gebruikt voor een beroepsactiviteit, moet je ze wel aangeven. Dat geldt ook als je geldsommen op deze rekeningen aanhoudt voor een periode die langer duurt dan strikt noodzakelijk is om aankooptransacties uit te voeren.

Is een kredietkaart 100% veilig? Dit moet je zeker weten.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.