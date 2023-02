Baby op komst? Dit legt jouw mutualiteit bij qua geboortepremie

Spaargids.beWord je binnenkort papa of mama? Of ben je het pas geworden? Dan ondersteunt je mutualiteit je niet alleen met allerlei terugbetalingen doorheen de jaren waarin je spruit opgroeit, het begint zelfs al met een geboortepremie. Welke premies krijg je concreet van de verschillende ziekenfondsen? Spaargids.be maakt de inventaris op.

Helan

Bij Helan krijg je als jonge ouder meteen een financieel duwtje in de rug, met een geboortepremie van 150 euro per aangesloten ouder. De enige voorwaarde die je moet vervullen, is in orde zijn met je ziekenfondsbijdrage.



Liberale ziekenfondsen

Ben je bij één van de liberale ziekenfondsen aangesloten en vier maanden zwanger? Dan krijg je een zwangerschapspakket met een bon van 80 euro per aangesloten ouder, die je kan spenderen in de LM Zorgshop.

Wanneer de baby geboren is, heeft elke aangesloten ouder recht op 100 euro geboortepremie. Daarnaast is er een bon van 100 euro per ouder voor in de LM-zorgwinkel, waar je als lid al 15 procent korting krijgt. Bovendien mag je zes maanden lang rekenen op een borstvoedingspremie van 125 euro per twee maanden.

Neutrale ziekenfondsen

Hoe zetten het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds je in de bloemetjes, als kersverse ouder (in wording)? Wel, met een geboortepremie van 150 euro per aangesloten ouder.

Solidaris

Als enige aangesloten ouder krijg je ofwel een waardebon van 220 euro voor de online shop, ofwel een premie van 150 euro. Zijn beide ouders lid bij Solidaris, dan is er de keuze uit een premie van 300 euro, een waardebon van 220 euro plus een premie van 150 euro, een waardebon van 440 euro of een selectie geschenken (kinderwagen inclusief draagmand en een babyzitje voor in de auto).

Solidaris Brabant

Ben je aangesloten bij Solidaris Brabant? Dan heb je recht op een geboortepremie van 130 euro per aangesloten ouder, zolang je in orde bent met de betaling van de bijdrage voor de aanvullende verzekering.

Christelijke Mutualiteit

Bij de CM, tot slot, krijg je als jonge ouder het ‘CM-babygeschenk’. Ofwel een premie van 130 euro per ouder, ofwel een geschenkkaart van 180 euro per ouder voor Dreamland en Dreambaby, te besteden aan het volledige aanbod, op enkele uitzonderingen na. Ook papa’s en meemoeders hebben recht op het babygeschenk bij de erkenning van een kindje jonger dan twee jaar.

