Aziatische beurzen winnen terrein na herstel op Wall Street

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, noteerde de Nikkei kort voor sluiting van de markt 0,4 procent in de plus op 27.679,81 punten. In Japan is de inflatie in augustus toegenomen tot 2,8 procent, van 2,4 procent een maand eerder. Dat is het hoogste niveau sinds eind 2014. De inflatie ligt daarmee voor de vijfde maand op rij boven de doelstelling van de Bank of Japan van 2 procent, maar is nog altijd veel lager dan in veel andere grote economieën. De Japanse centrale bank die later deze week vergadert over het monetaire beleid, zal de rente dan ook nog ongewijzigd laten ondanks een flinke waardedaling van de Japanse yen.