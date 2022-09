Ayfer Aydogan is onze nieuwe geldexpert: “Mijn expertise is vooral erfrecht en erfbelasting”

Ons team geldexperten krijgt er een nieuwe aanwinst bij. Naast Michel Maus, Stijn Baert, Véronique Goossens, Pascal Paepen en Paul D’Hoore kunnen we voortaan ook rekenen op de goede raad van advocate Ayfer Aydogan (37). En of ze er zin in heeft: “Het is een leuke uitdaging om complexe regelgeving eenvoudig uit te leggen.”

Met het ‘Handboek Vlaamse erfbelasting’, haar bijdrage aan het ‘Handboek algemeen huurrecht’ en “De aard van de overeenkomst” heeft Ayfer al haar sporen verdiend in het schrijven voor een professioneel doelpubliek. “Maar ik heb ook al ervaring met schrijven voor een breder publiek in niet-gespecialiseerde media, hoor”, zegt de advocate, die naast haar diploma van doctor in de rechten (UAntwerpen en VUB) ook een master in het notariaat (VUB) in de wacht sleepte. “Het is een leuke uitdaging om complexe regelgeving eenvoudig uit te leggen. ‘Als je het heel goed begrijpt, kan je het ook goed uitleggen’, drukte een prof ons ooit op het hart.”

Daarin zal ze zich nu volop kunnen in uitleven: om de twee weken kunnen jullie een artikel van haar hand lezen in de krant en online. Over tal van onderwerpen. “Mijn doctoraat handelde over contractrecht: hoe je contracten moet interpreteren”, vertelt ze. “Dat is uitgegeven als ‘De aard van de overeenkomst’. Ook in huurrecht heb ik me verdiept, maar mijn expertisegebied is vooral erfrecht en erfbelasting.”

Quote Als pas na een overlijden bij ons aangeklopt wordt, kan er enkel nog discussie zijn over de interpreta­tie van de regels die moeten toegepast worden. Geldexpert Ayfer Aydogan

Dat lijkt wel héél complexe materie, zeker omdat de maatschappij met almaar vaker voorkomende nieuwe familiale structuren op zich al complexer geworden is… “De overheid heeft daar uiteindelijk altijd wel aandacht voor, maar het duurt altijd even voor de veranderingen in de samenleving doordringen en omgezet worden in wetten. Tot het zover is, moeten we dan werken met een niet zo verfijnde wetgeving.”

Hoe gaat een in erfrecht gespecialiseerde advocaat te werk? “Eerst moet duidelijk zijn hoe de familiale structuur ineen zit. Pas daarna kan je de regels van het erfrecht toepassen en nagaan wat de fiscale gevolgen zijn.”

“Als er pas na een overlijden bij ons aangeklopt wordt, zit er voor de nabestaanden vaak niets anders op dan de feiten te aanvaarden zoals ze zijn, dan is een optimale regeling moeilijker. Dan kan er enkel nog discussie zijn over de interpretatie van de regels die moeten toegepast worden. Als de persoon zelf vóór zijn overlijden advies vraagt, dan ligt dat natuurlijk helemaal anders.”

Droomde je er als kind al van om advocaat te worden? “Tja,... Eigenlijk stond voor mij na het secundair onderwijs maar één ding vast: ik wilde iets gaan doen dat niets met wiskunde te maken had. Het werd rechten. En ja, het is een beetje ironisch dat ik me nadien in erf- en schenkbelasting specialiseerde: (lacht) ik moet nu wel af en toe berekeningen maken.”

