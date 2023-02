Axel verklapt hoe hij in ‘Eenmaal Andermaal’ schatten scoort: “Bij een veiling zie je soms echt rare werken passeren, maar het is altijd interessant om te volgen”

WTO: “Wereldhan­del blijft robuust, ondanks oorlog in Oekraïne”

De gevreesde terugval in de wereldhandel door de oorlog in Oekraïne is vermeden. Dat meldt de Wereldhandelsorganisatie (WTO) donderdag. Gevreesd werd dat de invasie van Rusland in Oekraïne een zware impact zou hebben.