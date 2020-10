Autoverzekering werd 3 procent goedkoper

Solliciteren Lichaams­taal tijdens je sollicita­tie­ge­sprek: hoe maak je een goede indruk?

12 oktober Uit onderzoek van de Amerikaanse Princeton University blijkt dat we in een tiende van een seconde oordelen of onze gesprekspartner betrouwbaar, sympathiek, aantrekkelijk of agressief is. Je lichaamstaal zendt dan ook maar beter de juiste signalen uit. Dat geldt zeker tijdens een sollicitatiegesprek. Wil je weten hoe jouw lichaamstaal kan helpen om goed over te komen bij de rekruteerder? Jobat.be legt het je graag uit.