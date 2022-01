Autoverzekering fors duurder wanneer je in een stad woont

Independer.beHoe komt het dat een autoverzekering veel duurder is voor iemand die in de stad woont dan voor iemand in een landelijke gemeente? Is dat altijd het geval? En hoe vind je als stadsbewoner een betaalbare premie? Independer.be licht toe.

Ongevalstatistieken

Om de premie van een autoverzekering te bepalen, zal een verzekeraar altijd rekening houden met het risico op schade. Hoe groter het risico, hoe hoger de premie. Uit het laatste rapport (oktober 2021) van Vias Institute, het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, blijkt dat er 22.394 letselongevallen gebeurden in 2020. De meeste daarvan gebeurden in de bebouwde kom. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebeurde 97 procent van alle letselongevallen op wegen met een snelheidsbeperking van 30 km/u tot 50 km/u. Dit cijfer is zo hoog omdat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar weinig wegen zijn waar je sneller dan 50 km/u mag rijden. In Vlaanderen en Wallonië gebeurden 60 procent van de ongevallen in de bebouwde kom.

Wie in een stad woont, en dus vaker door een bebouwde kom rijdt, loopt meer risico op een ongeval dan wie op het platteland woont. Daarom zal hij of zij ook meer betalen voor zijn of haar verzekering.

Grote verschillen

We berekenen de full omnium premie voor een 40-jarige bestuurder met meer dan 20 jaar rijervaring, die gedurende de laatste vijf verzekerde jaren geen ongevallen heeft veroorzaakt. Hij rijdt met een BMW 3 (318a Opf).

Of hij in Brussel of Goeferdinge woont, zorgt bij sommige verzekeraars voor een verschil van enkele honderden euro’s in premie. Bij andere is de woonplaats minder doorslaggevend, maar in de stad betaal je wel sowieso meer.

Postcode Gemeente Aedes Corona Direct Ethias Yuzzu 1000 Brussel 1.255,01 euro 1.362,27 euro 1.245,46 euro 1.076,71 euro 9500 Goeferdinge 975,01 euro 971,78 euro 827,58 euro 804,63 euro Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verhuizen

Wanneer je verhuist, geef je je nieuwe adres door aan alle partijen waarmee je een contract hebt, dus ook aan je autoverzekeraar. Omdat het risico wijzigt wanneer je naar een andere gemeente verhuist, kan je premie hoger of lager zijn. Je verzekeraar zal je dan een nieuwe premieafrekening bezorgen. Ben je niet akkoord met de nieuwe premie, dan kan je je verzekering opzeggen en overstappen naar een andere verzekeraar, zolang je een opzegtermijn van één maand respecteert.

Opgelet! Een autoverzekering kan je niet op elk moment opzeggen. Bekijk de regels hier.

Vergelijken

Welke autoverzekering voor jou de beste is, is dus een heel persoonlijke kwestie. Naast je woonplaats is ook de auto waarmee je rijdt, hoe lang je al een rijbewijs hebt en of je de laatste jaren ongevallen hebt veroorzaakt, belangrijk voor de berekening van je premie. Als er iets in je situatie verandert, zal dit ongetwijfeld een gevolg hebben voor de premie van je autoverzekering. Door verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken, kan je je autoverzekering afstemmen op jouw situatie en wensen. Vergelijk hier de verschillende autoverzekeringen.

