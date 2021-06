Autovakantie gepland? Deze dingen check je best op voorhand

Vorig jaar reisden zo’n 14% meer mensen met de auto in vergelijking met 2019. Ook deze zomer blijft een autovakantie populair, als gevolg van de coronapandemie. Wat moet je weten voor je met de auto vertrekt? Welke documenten moet je zeker bij je hebben? En wat moet je doen bij een ongeval in het buitenland? Independer.be maakt een handige checklist.

Voorbereid vertrekken

Kijk voor je vertrekt de bandenspanning van je auto na. De juiste bandenspanning zorgt voor een betere grip op de weg en een kortere remafstand. Zo verminder je de kans op een ongeval.

Voorzie evenveel veiligheidsvestjes als er inzittenden in de auto zijn. In veel landen zijn ze verplicht. Leg ze ook binnen handbereik, zodat je niet de halve auto moet uitladen bij pech of een ongeval.

Vertrek goed uitgerust aan de reis en neem elke twee uur een korte pauze.

Documenten op zak?

Zowel in België als in het buitenland moet je een aantal documenten voorleggen bij een politiecontrole of een ongeval. Deze documenten zijn verplicht:

✔ Rijbewijs ( Kijk hier na of je een internationaal rijbewijs nodig hebt)

✔ Identiteitskaart

✔ Verzekeringsbewijs (voorheen de groene kaart)

✔ Inschrijvingsbewijs

✔ Keuringsbewijs voor auto’s ouder dan 4 jaar

✔ Europees aanrijdingsformulier

Nog niet alle landen aanvaarden het verzekeringsbewijs op je smartphone. In onder andere Tunesië, Turkije en Marokko is een papieren versie verplicht. Je verzekeraar zal je deze kosteloos bezorgen.

Is het land van je vakantiebestemming doorstreept op de ‘groene kaart’, dan is je verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) niet geldig in dat land. Vraag in dat geval je verzekeraar om een tijdelijke uitbreiding van je polis.

Tip: Ben je van plan om een auto te huren op vakantie? Hier moet je op letten.

Wat te doen bij pech?

Heb je een ongeval in het buitenland, vul dan altijd het Europees aanrijdingsformulier in, ook als de politie ter plaatse komt. In sommige landen, zoals Frankrijk, stelt de politie enkel een proces-verbaal op wanneer er gewonden zijn.

Tip: Vul voor vertrek jouw gegevens en die van je verzekeraar op het aanrijdingsformulier in. Vergeet ook het polisnummer niet, het bespaart je een hoop stress bij een ongeval.

Welke verzekering is waterdicht?

Voorbeeld: Asim is met zijn gezin op weg naar zijn familie in Duitsland en moet op de snelweg, net over de Belgische grens, plots remmen voor een file. Hij staat op tijd stil, maar de Nederlandse bestuurder van de auto achter hem heeft te laat gereageerd en knalt langs achter op Asim’s auto. Door de impact is de wagen beschadigd en zowel Asim als zijn passagiers moeten naar het ziekenhuis voor verzorging.

Asim heeft een omniumverzekering, die de herstelling van zijn auto betaalt. Zijn bestuurdersverzekering vergoedt Asims medische kosten. Zijn verzekeraar zal het bedrag van de schade verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Had hij enkel een BA-verzekering of mini-omnium, dan moest hij wachten op de uitbetaling van de schade door de verzekeraar van de tegenpartij, zowel voor zijn auto als voor zijn medische kosten. De schade van de passagiers wordt altijd vergoed door de BA-verzekering van de tegenpartij. Asim kan via zijn rechtsbijstand de schade bij de buitenlandse verzekeraar aangeven. Niet alleen in het buitenland is een rechtsbijstand een must, ook als je in België een ongeval hebt met een buitenlandse wagen handel je de schade af via je rechtsbijstand.

Tip: Welke autoverzekering kies je best voor jouw wagen? Lees hier hoe je de keuze maakt.

Bijstand na ongeval

Sommige BA-, mini-omnium- en omniumverzekeringen voorzien bijstand bij een ongeval in het buitenland. Afhankelijk van de polisvoorwaarden zijn er beperkingen, bijvoorbeeld enkel bijstand in de Benelux of tot 50 kilometer buiten de landsgrenzen, ongeacht het land waar het ongeval gebeurt. Kijk dus zeker na hoe het met jouw verzekering zit. Aangezien Asim een ongeval had net over de Belgische grens, kan hij de wagen laten takelen en wordt zijn gezin, na verzorging in het ziekenhuis, veilig weer thuis gebracht.

