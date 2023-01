Autosalon: leen je best bij de bank of bij de constructeur voor een auto? Of is private leasing de beste oplossing voor jou?

Spaargids.eVan vandaag tot en met 22 januari loopt in de Brusselse Heizelpaleizen wederom het Autosalon. Heel wat automerken presenteren er hun gamma. Maar ook diverse banken hebben een stand, want wie een auto koopt, wil er vaak ook een financiering voor bekomen. Welke keuzes heb je als je het volledige bedrag niet meteen met je eigen spaargeld wil betalen? En waarop moet je zeker letten? Spaargids.be biedt een overzicht.

1. Klassieke autofinanciering via de bank

Het meest eenvoudige is de klassieke autofinanciering. Hierbij leen je het bedrag van je aankoop volledig of deels bij de bank. Je betaalt vervolgens het geleende bedrag met intrest terug in maandelijkse schijven. Dit alles gebeurt zonder veel formaliteiten.



Besparingstip: Argenta verlaagt tarief autoleningen naar aanleiding van Autosalon.

Maandelijkse terugbetaling

Hoeveel je maandelijks moet terugbetalen, hangt af van het geleende bedrag en de looptijd. Die laatste mag je zelf kiezen, maar er gelden wel wettelijke maxima. Voor bedragen tot 2.500 euro is dat maximum 24 maanden. Voor bedragen tot 10.000 euro kan dat tot 48 maanden en wie tot 50.000 euro wil lenen, mag de terugbetaling over 72 maanden spreiden.

Geleend bedrag

Hoeveel je kan lenen, hangt dan weer af van je terugbetalingscapaciteit. De bank bekijkt immers of je, na het geld van je aflossing, nog voldoende overhoudt om in je levensonderhoud te voorzien.

Handige tips

Diverse banken hanteren voor milieuvriendelijkere auto’s een goedkoper tarief. Kijk na of jouw bank dit ook doet; anders kan je misschien ingaan op het bod van een andere financiële instelling.

Voorts moet je weten dat je voor een nieuwe auto een goedkoper tarief krijgt dan voor een tweedehandswagen. En ook hier zitten er verschillen tussen de banken. Bij Beobank is een auto nieuw tot en met twee jaar. Bij KBC tot en met drie jaar.

Vraag tot slot zeker aan je bank hoe lang het aangeboden tarief geldig is, want wagens worden soms pas maanden na de bestelling geleverd en betaald.

Wil je besparen?

Tijdens het Autosalon pakken heel wat banken uit met een campagnetarief. De beste aanbiedingen op de markt vind je steeds handig en overzichtelijk terug in de vergelijker van Spaargids.be.

2. Autofinanciering via de constructeur

Je kan de autofinanciering niet alleen afsluiten via je bank, maar ook via de autoconstructeur. Soms krijg je dan zelfs een nog voordeliger tarief of zelfs een gratis financiering. Kijk daarbij wel na hoeveel dat voordeel daadwerkelijk waard is.

Mogelijk moet je andere voordelen missen, zoals een gratis optie, of krijg je minder korting op de auto. In sommige gevallen is het interessanter een korting op de wagen te onderhandelen en je lening - klassiek - bij de bank te nemen.

3. Ballonlening of bulletkrediet

Bij een ballonlening of een bulletkrediet betaal je in de loop van de lening alleen de intrest. Op de vervaldag moet je dan het volledige geleende bedrag ophoesten.

Dit is een formule die voor autokredieten nagenoeg niet gebruikt wordt, tenzij je weet dat je met zekerheid een erfenis of de uitkering van een groepsverzekering mag verwachten.



Opgelet! Het aantal mensen dat zijn leningen niet meer kan afbetalen, zit in de lift: zoveel zijn het er en zo voorkom je het.

4. Private lease

Een andere financieringsformule is de private lease. Hier betaal je gedurende een afgesproken periode – vaak drie tot vijf jaar – een vast bedrag per maand. Dat bedrag dekt dan alle kosten (het gebruik van de auto, de belasting op de inverkeerstelling, de wegentaks, de verzekering, het onderhoud, een bijstandsverzekering, eventuele herstellingen …), behalve de brandstofkosten, voor een maximaal aantal km per jaar. Zit je boven de vooropgestelde afstand, dan betaal je nog een extraatje.

Op het einde van je contract moet je de wagen opnieuw inleveren. In tegenstelling tot een wagen met een klassieke financiering die is afbetaald, kan je er dus niet mee blijven rijden. En het voortijdig stopzetten van het contract – bijvoorbeeld omdat je een bedrijfswagen krijgt – kan je een schadevergoeding kosten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.