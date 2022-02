Autoleningen historisch goedkoop: kan je nu een lening aangaan voor een auto die pas later wordt geleverd?

Aziatische beurzen onderuit na Russische invasie Oekraïne

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag hard onderuit. Beleggers deden hun aandelen van de hand en zochten veiligere havens op zoals bijvoorbeeld goud in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Volgens Dmytro Kuleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, is Rusland "een volledige oorlog" begonnen en voert het aanvallen uit op steden in het land.

