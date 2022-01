Autolening tegen 0%: altijd de beste deal of is er een keerzijde?

De aankoop van een auto neemt een flinke hap uit ieders budget. Niet iedereen wil of kan die forse investering in één keer ophoesten. VAB-magazine tekende twee jaar geleden op dat een derde van de kopers een krediet afsluit.

Financiering via dealer

Tegenwoordig hoef je niet noodzakelijk nog bij de bank aan te kloppen. Merkdealers en garages stellen namelijk zelf een financiering voor. Autofabrikanten doen daartoe veelal een beroep op een eigen bank of financieringsmaatschappij. Die financieringsvoorwaarden blijken in tijden van saloncondities bijzonder lucratief. Een lening tegen een jaarlijks kostenpercentage van 0% lijkt op het eerste gezicht niet te versmaden. Onder meer Dacia en Opel pakken in januari uit met zo’n actie.

Minder flexibiliteit

Toch valt het aan te raden om je niet zomaar te laten verblinden door die bodemrentevoet. Niet zelden zal de autoconstructeur of dealer een verplicht voorschot vragen, dat al snel oploopt tot enkele tientallen procenten van de aankoopprijs. Bovendien kent de geboden financieringsvorm vaak een kortere maximale looptijd. Je beschikt dus over minder flexibiliteit dan bij een financiering via je vertrouwde bank. Een ander punt om in je afweging op te nemen, is dat sommige banken de mogelijkheid bieden om tot 120% van de aankoopprijs te lenen.